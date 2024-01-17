لاعب سنغالي يغادر كأس أمم أفريقيا بعد وفاة والده

غادر لاعب خط وسط منتخب السنغال شيخو كوياتي بعثة بلاده المشاركة بكأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج متوجها إلى دكار بعد تلقيه خبر وفاة والده ليغيب بذلك عن قمة الكاميرون المقررة إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وذكر موقع "غالسن فوت" السنغالي، إن والد شيخو كوياتي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد السنغالي لكرة القدم في بيان "في هذه الظروف الأليمة، يقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم تعازيه إلى شيخو كوياتي الذي أذن له بمغادرة تجمع المنتخب الوطني اليوم لحضور الجنازة في دكار".

ولم يشارك اللاعب الذي يلعب في صفوف نادي نوتينغهام فورست الإنجليزي، في مباراة غامبيا الماضية، إذ بقي حبيس الدكة طيلة مجريات هذه المواجهة، في الوقت الذي فضل عليه المدرب أليو سيسيه لاعبين آخرين في مركزه.

وكانت كتيبة "أسود التيرنغا" بدأت يوم الاثنين الماضي رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققته قبل عامين في الكاميرون، وذلك بفوزها على منتخب غامبيا 3-0 في لقاء الجولة الأولى.

وسيرتدي لاعبو نوتنغهام فورست أشرطة سوداء على الذراع خلال مباراة الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي هذه الليلة، كعلامة على العزاء والتضامن مع زميلهم.

ويلعب منتخب السنغال في كأس أمم أفريقيا بالمجموعة الثالثة رفقة غامبيا والكاميرون وغينيا.

ويمتلك كوياتي مسيرة طويلة بقميص أسود التيرانغا بلغت 90 مباراة دولية، بالإضافة لعدة تجارب في الدوري الإنجليزي، من بوابة كريستال بالاس فريقه السابق.