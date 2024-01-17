قطر تهزم طاجيكستان وتتصدر المجموعة الأولى وتتأهل لثمن نهائي كأس آسيا
قاد أكرم عفيف منتخب قطر إلى الفوز بهدف نظيف على عشرة لاعبين من طاجيكستان -اليوم الأربعاء- على ملعب البيت في مدينة الخور لتبلغ ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم عن المجموعة الأولى بعد أن حصدت 6 نقاط من أول جولتين.
أكرم عفيف يفتتح التسجيل لمنتخب قطر 🇶🇦⚽️#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #طاجيكستان_قطر#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/FTmOFNyRe3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 17, 2024
وسجل عفيف هدف المباراة الوحيد، لتضمن قطر صدارة ترتيب المجموعة الأولى في البطولة بعد نهاية الجولة الثانية بفارق 4 نقاط عن منتخب الصين ثاني الترتيب، فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن لبنان متذيل الترتيب.
بعد العودة لتقنية الفيديو، الحكم يُقصي أمادوني كامولوف لاعب طاجيكستان 👀🟥#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #طاجيكستان_قطر#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/faMhHyQ9LU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 17, 2024
وبدأت قطر المباراة بقوة بحثا عن هدف مبكر، وأضاع اللاعبون أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، حتى استلم عفيف تمريرة بينية من المعز علي في الدقيقة الـ17 في وضع انفراد، ليضع الكرة في الشباك.
وكان عفيف قد سجل هدفين في فوز قطر 3-صفر على لبنان في الجولة الأولى، ليتصدر لاعب نادي السد قائمة ترتيب هدافي البطولة برصيد 3 أهداف.