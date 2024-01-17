قطر تهزم طاجيكستان وتتصدر المجموعة الأولى وتتأهل لثمن نهائي كأس آسيا

قاد أكرم عفيف منتخب قطر إلى الفوز بهدف نظيف على عشرة لاعبين من طاجيكستان -اليوم الأربعاء- على ملعب البيت في مدينة الخور لتبلغ ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم عن المجموعة الأولى بعد أن حصدت 6 نقاط من أول جولتين.

وسجل عفيف هدف المباراة الوحيد، لتضمن قطر صدارة ترتيب المجموعة الأولى في البطولة بعد نهاية الجولة الثانية بفارق 4 نقاط عن منتخب الصين ثاني الترتيب، فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن لبنان متذيل الترتيب.

وبدأت قطر المباراة بقوة بحثا عن هدف مبكر، وأضاع اللاعبون أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، حتى استلم عفيف تمريرة بينية من المعز علي في الدقيقة الـ17 في وضع انفراد، ليضع الكرة في الشباك.

وكان عفيف قد سجل هدفين في فوز قطر 3-صفر على لبنان في الجولة الأولى، ليتصدر لاعب نادي السد قائمة ترتيب هدافي البطولة برصيد 3 أهداف.