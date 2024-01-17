شاهد- مدرب تونس معتذرا بعد الهزيمة: الأرجنتين خسرت مباراتها الأولى وفازت بكأس العالم

اعتذر جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس للجماهير في بلاده بعد الخسارة أمام ناميبيا بنتيجة صفر-1 مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وقال قادري -في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء- "نعتذر للجماهير، إنها خسارة موجعة لقد سجل منتخب ناميبيا هدفه في توقيت قاس ولم ننجح في رد الفعل".

وشدد المدرب التونسي: "أتحمل المسؤولية ونحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف، ولكن لدينا الخبرات التي تجعلنا قادرين على تجاوز الموقف الصعب".

وأضاف "لا بد أن نستعيد مستوانا وأثق بالفريق في إظهار رد فعل قوي في المباراتين القادمتين أمام مالي وجنوب أفريقيا".

وقال أيضا "نعرف صعوبة وأهمية المباراة الأولى في كل البطولات، ولكن لسنا أول فريق يهزم في مباراته الأولى، فالأرجنتين خسرت مباراتها الأولى في كأس العالم أمام السعودية ثم توجت باللقب في نهاية المشوار".

وفسر جلال القادري سبب الخسارة أمام ناميبيا، قائلا: "كنا نعرف نقاط قوة المنافس وحذرت اللاعبين منها ولكن للأسف لم ننتبه إليها وكان مستوانا سيئا للغاية في الشوط الأول وتحسن نسبيا بعد إجراء عدد من التبديلات".

وتابع القادري "إصابة طه ياسين الخنيسي في أول ربع ساعة أربكت الحسابات ودفعتنا لتغيير الخطة، كما عابنا أيضا عدم الفاعلية في استغلال 4 فرص محققة أمام مرمى ناميبيا".

ويلعب منتخب تونس ضد مالي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية ويختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة جنوب أفريقيا يوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني الجاري.