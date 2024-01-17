شاهد.. مالي تهزم جنوب أفريقيا وتتصدر المجموعة الخامسة بكأس أفريقيا

فاز منتخب مالي على نظيره الجنوب أفريقي 2-صفر، مساء الثلاثاء، في ثاني مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام حاليا في ساحل العاج.

وأهدر بيرسي تاو نجم منتخب جنوب أفريقيا وفريق الأهلي المصري فرصة التقدم لفريقه بإطاحته بالكرة عاليا أثناء تنفيذه لركلة جزاء في الدقيقة الـ19.

كانت الركلة المهدرة نقطة تحول لصالح مالي التي عززت حرصها الدفاعي، وبدأت تهدد مرمى جنوب أفريقيا.

وفي الشوط الثاني حسمت مالي المباراة لصالحها بتسجل هدفين متتاليين عن طريق هاماري تراوري ولاسينا سينايوكو في الدقيقتين 60 و66.

بهذا الفوز يتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن نظيره الناميبي الذي فاز على تونس 1-صفر في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وفي الجولة الثانية سيلعب منتخب مالي أمام تونس يوم السبت المقبل، بينما سيلتقي منتخبا جنوب أفريقيا وناميبيا يوم الأحد.