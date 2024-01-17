سجل المغرب هدفين في غضون أربع دقائق بالشوط الثاني ليبدأ كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بفوز كبير -اليوم الأربعاء- بثلاثية نظيفة على تنزانيا التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين.

وتصدر المغرب المجموعة السادسة وله 3 نقاط في انتظار نتيجة مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا الليلة.

ومنح رومان سايس التقدم إلى المغرب بعد نصف ساعة من اللعب قبل أن يسجل عز الدين أوناحي ويوسف النصيري هدفين خلال أربع دقائق في الشوط الثاني.

وسجل سايس الهدف الأول بعدما كان أسرع من يصل للكرة المرتدة من آيشي مانولا حارس تنزانيا الذي أبعد ركلة حرة نفذها حكيم زياش.

وتعرض نوفاتس ميروشي للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 70 بعد تدخل عنيف على أوناحي.

واستغل المغرب التفوق العددي، وأضاف أوناحي الهدف الثاني بعدما تبادل الكرة مع البديل أمين عدلي وأطلق تسديدة بالمرمى في الدقيقة الـ77.

وترك الهداف النصيري بصمته بعدما سدد مباشرة بعد تمريرة عرضية مسجلا الهدف الثالث الذي اُحتسب بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

ويلعب المغرب أمام الكونغو الديمقراطية في قمة مباريات المجموعة يوم الأحد قبل مواجهة تنزانيا لمنافستها زامبيا.