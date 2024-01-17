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رئيس يوفنتوس السابق: التعاقد مع رونالدو كان خطأ

Serie A - Juventus v Udinese Soccer Football - Serie A - Juventus v Udinese - Allianz Stadium, Turin, Italy - January 3, 2021 Juventus' Cristiano Ronaldo celebrates scoring their third goal REUTERS/Massimo Pinca TPX IMAGES OF THE DAY
رونالدو لعب مع يوفنتوس 134 مباراة بلغ عدد الأهداف خلالها 101 (رويترز)
17/1/2024

اعتبر الرئيس التنفيذي السابق لنادي يوفنتوس، جوزيبي ماروتا، أن ضم ناديه لكريستيانو رونالدو كان خطأ بسبب إخفاقه في إحداث التأثير المرجو في دوري أبطال أوروبا رغم تألقه في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان يوفنتوس يرى في "الدون" الرجل الذي سيكسر لعنتهم في دوري أبطال أوروبا (حيث خسروا نهائيين في السنوات الـ4 السابقة و7 مرات في المجمل). واصفا ضمه بصفقة القرن.

وقال ماروتا "توقيع رونالدو ليوفنتوس لم يحقق النتائج المتوقعة. دعونا نقول إن مساهمته لم تتناسب مع التوقعات الكبيرة التي كانت لدينا عند وصوله".

وبعد انضمامه إلى يوفنتوس في صيف 2018، شارك رونالدو في 134 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها من الأهداف 101، وقدم 22 تمريرة حاسمة.

نجح صاروخ ماديرا محليا بشكل أكبر حيث سجل 81 هدفا في 98 مباراة خلال 3 مواسم وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي في أول سنتين له في إيطاليا، فضلا عن كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي (مرتين).

Juventus v FC Internazionale - Serie A TURIN, ITALY - MAY 15: Cristiano Ronaldo of Juventus reacts during the Serie A match between Juventus and FC Internazionale at on May 15, 2021 in Turin, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
رونالدو نجح مع يوفنتوس محليا وفشل أوروبيا (غيتي)

إلا أن يوفنتوس في وجود رونالدو لم يتجاوز دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

لعب رونالدو، 23 مباراة بدوري الأبطال، سجل خلالها 14 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وكان موسم الدون الأخير كارثيا إلى حد ما، حيث احتل العمالقة التورينيون، الذين فازوا بـ9 ألقاب في الدوري على التوالي المركز الرابع.

بعد مشاركة واحدة فقط مع النادي في موسم 2021-2022، غادر رونالدو إلى مانشستر يونايتد، في نهاية لا مفر منها لانفصال فوضوي.

ورفع رونالدو دعوى قضائية ضد يوفنتوس لاحقا في محاولة لاسترداد جزء من راتبه المقدر بحوالي 19 مليون يورو (20.64 مليون دولار) الذي تم تعليقه من قبل النادي الإيطالي في بداية جائحة كوفيد-19 بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالنادي.

المصدر : الصحافة الإسبانية