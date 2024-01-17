تشافي يعتزم التنازل عن مستحقاته حال إقالته من برشلونة

أبدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، استعداده للتنازل عن الأموال المستحقة له خلال العام الأخير من عقده في حال أقاله رئيس النادي خوان لابورتا هذا الصيف.

وتحوم الشكوك حول استمرار تشافي على رأس القيادة الفنية لبرشلونة بعد خسارة كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد قبل أيام قليلة.

وتعرض البلوغرانا لهزيمة كبيرة 4-1 في كأس السوبر في نهاية الأسبوع، أمام ريال مدريد لتتعقد مهمة تشافي هرنانديز أكثر ويزيد الغموض حول مستقبله على رأس الفريق.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الرابع في الدوري الإسباني، وما زال يلعق جراحه بعد تعرضه لأسوأ هزيمة أمام لوس بلانكوس منذ سنوات.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن تشافي لا يزال مقتنعا بقدرته على تغيير الأمور مع استمرار برشلونة في المنافسة بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويرفض النجم السابق البالغ 43 عاما الاستسلام، لكنه يعلم أنه سيتم التخلي عنه في نهاية الموسم إذا استمر الأمر على حاله في "كامب نو".

التفاتة طيبة

وبينما يشعر العديد من المشجعين بالغضب من تشافي بسبب الأداء الحالي للفريق، فإنه قد يترك انطباعا يحظى بالتقدير في آخر المطاف حيث لا ينوي خلق مشكلة للنادي المثقل بالديون حال أراد إقالته من منصبه عبر تخليه عن راتبه المتبقي في عقده.

وأكدت صحيفة "أس" أن تشافي لا يريد إيذاء برشلونة حال رحيله، بتجنب تكبيده أضرارا مالية وإلزامه بدفع مستحقاته المتبقية.

ويتقاضى 4.24 ملايين دولار (3.9 ملايين يورو) سنويا.

وتولى تشافي تدريب برشلونة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، خلفا لزميله أسطورة النادي رونالد كومان ويمتد عقده حتى يونيو/حزيران 2025.

وقاد تشافي برشلونة في 119 مباراة، حقق خلالها الفوز في 74 مواجهة، فيما تعرض للخسارة في 24 وتعادل في 21 أخرى.

وعلى صعيد الألقاب، نال برشلونة في عهد تشافي لقبي الليغا والسوبر الإسباني العام الماضي.