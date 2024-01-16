فوز مثير للسعودية على عُمان في كأس آسيا

سجلت السعودية هدفين قرب نهاية المباراة، لتحوّل تأخرها وتفوز 2-1 على عُمان في مباراتها الأولى في كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، وذلك بعدما احتسب حكم الفيديو المساعد هدف الانتصار، رغم إشارة الحكم الرئيسي بغير ذلك في البداية.

وتقاسمت السعودية صدارة المجموعة السادسة مع تايلند التي فازت على قرغيزستان في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وأحرز علي البليهي (مدافع السعودية) الهدف الثاني لبلاده بضربة رأس، لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود تسلل.

وبعد مراجعة حكم الفيديو، أعلن حكم الساحة عدم احتساب الهدف ليستأنف اللعب قبل أن يتراجع الحكم في قراره ويؤكد صحة هدف البليهي.

ومنح صلاح اليحيائي التقدم لعمان في الدقيقة الـ14 من ركلة جزاء، احتسبت بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، سددها على يمين الحارس أحمد الكسار.

وتعادل عبد الرحمن غريب في الدقيقة الـ78 للسعودية بعد مجهود فردي رائع.