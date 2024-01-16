شاهد.. تونس تتكبد هزيمة تاريخية أمام ناميبيا في كأس أفريقيا

فجّر منتخب ناميبيا مفاجأة من العيار الثقيل، وألحق بنظيره التونسي هزيمة تاريخية بهدف نظيف في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج.

واستمرارا لسلسلة المفاجآت التي تشهدها البطولة الأفريقية، تذوق منتخب ناميبيا طعم الفوز للمرة الأولى في رابع مشاركة له بنهائيات كأس الأمم، وقد حققه على حساب نظيره التونسي الذي يتفوق عليه 87 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) للمنتخبات.

وتحتل تونس المركز الـ28 في تصنيف الفيفا، ويعد المنتخب الأفريقي الثالث في التصنيف.

وانضم منتخب تونس بذلك إلى نظيره الغاني في قائمة الأبطال السابقين الخاسرين لمبارياتهم الافتتاحية في البطولة الحالية، كما تضمنت مفاجآت الأيام الأولى للبطولة تعادل منتخبات الجزائر والكاميرون ومصر ونيجيريا.

وشهدت مباراة اليوم مشاركة النجم التونسي يوسف المساكني لتكون المشاركة الثامنة له في نهائيات أمم أفريقيا، معادلا بذلك الرقم المسجل باسم الكاميروني سونغ والمصري أحمد حسن والغاني أندريه آيو.

منتخب تونس يدفع ثمن التراجع

ودفع المنتخب التونسي بذلك ثمن تراجع مستواه المعهود طوال الشوط الأول.

وظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين طوال 87 دقيقة، ثم نجح ديون هوتو في خطف هدف الفوز لناميبيا برأسية في الدقيقة الـ88.

وجاء الشوط الأول مخالفا للتوقعات، إذ تفوق منتخب ناميبيا بشكل واضح في الجانب الهجومي مستغلا افتقاد المنتخب التونسي التماسك الدفاعي المطلوب، حيث توغل لاعبو ناميبيا بشكل متكرر إلى داخل منطقة الجزاء، وكاد الفريق يتقدم لولا تألق الحارس التونسي البشير بن سعيد، وتدخل الدفاع في اللحظة المناسبة أحيانا.

أما المنتخب التونسي الذي تفوق في الاستحواذ نسبيا، فلم ينجح في تشكيل الخطورة الهجومية الكافية، وبدا عاجزا عن إيجاد الحلول لاختراق دفاع ناميبيا، ولم يقترب من التسجيل في الشوط الأول سوى عبر فرصة وحيدة مبكرة أتيحت أمام طه ياسين الخنيسي.

واختلفت الحال بشكل كبير في الشوط الثاني، حيث فرض المنتخب التونسي تفوقه بشكل كبير وكان الأفضل في الجانب الهجومي حيث قدم العديد من المحاولات التي أسفرت عن فرص تهديفية حقيقية، لكن الدفاع الناميبي دافع عن مرماه بقوة كما تألق الحارس لويد كازابوا في الحفاظ على نظافة شباكه، وأنقذ بلاده من أكثر من هدف محقق.

وأحرزت ناميبيا أول 3 نقاط وأول فوز في تاريخ مشاركاتها في البطولة القارية، كما تصدرت المجموعة الخامسة التي تشهد اليوم لقاء مالي مع جنوب أفريقيا.