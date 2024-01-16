شاهد.. بوركينا فاسو تتصدر المجموعة الرابعة بفوز قاتل على موريتانيا

سجل برتران تراوري هدفا من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة ليقود بوركينا فاسو لفوز صعب 1-صفر على موريتانيا، اليوم الثلاثاء، في بداية مشوار الفريقين ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج.

وتصدر منتخب بوركينا فاسو بذلك المجموعة الرابعة التي شهدت أمس الاثنين تعادل الجزائر مع أنغولا 1-1.

وكان منتخب بوركينا فاسو الأفضل من حيث الاستحواذ على الكرة في أغلب فترات الشوط الأول، بينما تفوق المنتخب الموريتاني بشكل واضح في الجانب الهجومي وخطورة المحاولات واقترب من هز الشباك، لكن افتقاد الدقة المطلوبة في اللمسات الأخيرة، وكذلك تألق الحارس إيرفي كوفي حالا دون التسجيل.

وشهد الشوط الثاني تراجعا في أداء منتخب موريتانيا وأجرى مدربه أمير عبدو عدة تغييرات لتجديد دماء الفريق، لكن منتخب بوركينا فاسو واصل تفوقه في الاستحواذ وقدم أكثر من محاولة جادة لخطف النقاط الثلاث، بينما تأخرت صحوة الفريق الموريتاني إلى آخر ربع ساعة من المباراة ليدفع الثمن في الثواني الأخيرة.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن منتخب بوركينا فاسو حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل منها تراوري هدف الفوز 1-صفر.