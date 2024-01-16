شاهد.. المفاجآت تتوالى في كأس أفريقيا بتعادل محبط للجزائر أمام أنغولا

تواصلت المفاجآت في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج بعد أن فرض منتخب أنغولا التعادل 1-1 على نظيره الجزائري في المباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة.

وتقدمت الجزائر بالهدف الأول عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 18، الذي ألغى له الحكم هدفا ثانيا بداعي التسلل في الدقيقة 24 عندما سدد كرة رائعة بركلة خلفية مزدوجة.

وشكلت بعض الهجمات الأنغولية القليلة خطورة نسبية على مرمى الجزائر حتى نجح البديل مابولولو في تسجيل هدف التعادل لأنغولا من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وسيطر منتخب الجزائر على جانب كبير من المباراة، لكنه لم يتمكن من هز شباك الحارس نيبلو سوى مرة واحدة رغم المحاولات العديدة على المرمى.

فيما استغل منتخب أنغولا الهجمات المرتدة لتشكيل خطورة على دفاع الجزائر المتقدم بحثا عن تعزيز النتيجة، ليهدد مرمى الحارس أنتوني ماندريا بأكثر من فرصة خطيرة.

وتقاسم الفريقان نقطة التعادل، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة التي ستجمع بين بوركينا فاسو وموريتانيا التي ستقام غدا الثلاثاء.