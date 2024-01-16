شاهد.. المفاجآت تتوالى في كأس أفريقيا بتعادل محبط للجزائر أمام أنغولا
تواصلت المفاجآت في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج بعد أن فرض منتخب أنغولا التعادل 1-1 على نظيره الجزائري في المباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة.
وتقدمت الجزائر بالهدف الأول عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 18، الذي ألغى له الحكم هدفا ثانيا بداعي التسلل في الدقيقة 24 عندما سدد كرة رائعة بركلة خلفية مزدوجة.
بغداد بونجاح يبصم على الهدف الأول للجزائر 🇩🇿#كأس_أمم_إفريقيا #الجزائر_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/t3JN6X4ZKK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
وشكلت بعض الهجمات الأنغولية القليلة خطورة نسبية على مرمى الجزائر حتى نجح البديل مابولولو في تسجيل هدف التعادل لأنغولا من ركلة جزاء في الدقيقة 68.
مابولولو يسجل هدف التعديل للمنتخب الأنغولي في شباك المنتخب الجزائري#كأس_أمم_إفريقيا #الجزائر_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/CdZcOuCmGx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
وسيطر منتخب الجزائر على جانب كبير من المباراة، لكنه لم يتمكن من هز شباك الحارس نيبلو سوى مرة واحدة رغم المحاولات العديدة على المرمى.
فيما استغل منتخب أنغولا الهجمات المرتدة لتشكيل خطورة على دفاع الجزائر المتقدم بحثا عن تعزيز النتيجة، ليهدد مرمى الحارس أنتوني ماندريا بأكثر من فرصة خطيرة.
وتقاسم الفريقان نقطة التعادل، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة التي ستجمع بين بوركينا فاسو وموريتانيا التي ستقام غدا الثلاثاء.