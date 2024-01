أثار تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي (فيفا) الكثير من الجدل بسبب افتقار نجم برشلونة السابق لألقاب كبيرة هذا العام، خلافا لما حققه لاعبون آخرون أمثال إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.

وعاد البرغوث إلى منصة التتويج بعد أن توقع كثيرون ذهابها إلى هالاند نظير إنجازاته الفردية والجماعية.

وتفوق ميسي خلال الحفل السنوي المقام في لندن على هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

16 years later and still in the world's best XI. Messi's longevity at the top of the game 😳🐐 pic.twitter.com/A3BUmZkpaq

وأبدى أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس، استغرابه من فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال ماتيوس، لقناة "سكاي سبورتس" الثلاثاء "إذا لم يتم احتساب كأس العالم الذي منح ميسي الكرة الذهبية فلا يمكن للأرجنتيني الفوز بالجائزة هذه المرة".

وأضاف "أعتقد بأن ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في آخر 20 عاما، لكنه لم يتوج بأي بطولة كبرى رفقة باريس سان جيرمان، أو إنتر ميامي".

Lothar Matthaus is the same man that once said Kylian Mbappe is the "Best player" in the world despite not winning a "major title" with PSG in over 6 years at the club.

But of course, when it is about Lionel Messi, it is never deserved. https://t.co/kXJvtaMWD1

— Streplic (@Streplic) January 16, 2024