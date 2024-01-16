تايلاند تهزم قرغيزستان بثنائية في كأس آسيا
سجل سوباتشاي تشايديد هدفا في كل شوط ليقود تايلاند -اليوم الثلاثاء- لتحقيق فوز سهل بثنائية نظيفة على قرغيزستان في المجموعة السادسة لكأس آسيا لكرة القدم.
وتصدرت تايلاند المجموعة مؤقتا ولها ثلاث نقاط في انتظار نتيجة مواجهة السعودية وعمان في وقت لاحق اليوم.
وسيطرت تايلاند على مجريات اللقاء منذ البداية، دون أي تهديد حقيقي لقرغيزستان التي تشارك في النهائيات للمرة الثانية.
⚽️🇹🇭 منتخب تايلاند يفتتح التسجيل عن طريق سوباتشاي تشايديد
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2024
⚽️🇹🇭 المنتخب التايلاندي يضيف الهدف الثاني
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📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #تايلاند_قيرغيزستان#AsianCup2023 pic.twitter.com/HdWQOzwZ7Q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2024
وكاد سوبانات موينتا أن يمنح التقدم لتايلاند في الدقيقة 22 لكن تسديدته من مدى قريب اصطدمت بالعارضة.
ولكن بعدها بأربع دقائق سجل تشايديد أول أهدافه. وأضاف المهاجم البالغ عمره 25 عاما الهدف الثاني بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة.