تايلاند تهزم قرغيزستان بثنائية في كأس آسيا

سجل سوباتشاي تشايديد هدفا في كل شوط ليقود تايلاند -اليوم الثلاثاء- لتحقيق فوز سهل بثنائية نظيفة على قرغيزستان في المجموعة السادسة لكأس آسيا لكرة القدم.

وتصدرت تايلاند المجموعة مؤقتا ولها ثلاث نقاط في انتظار نتيجة مواجهة السعودية وعمان في وقت لاحق اليوم.

وسيطرت تايلاند على مجريات اللقاء منذ البداية، دون أي تهديد حقيقي لقرغيزستان التي تشارك في النهائيات للمرة الثانية.

وكاد سوبانات موينتا أن يمنح التقدم لتايلاند في الدقيقة 22 لكن تسديدته من مدى قريب اصطدمت بالعارضة.

ولكن بعدها بأربع دقائق سجل تشايديد أول أهدافه. وأضاف المهاجم البالغ عمره 25 عاما الهدف الثاني بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة.