تايلند تهزم قرغيزستان بثنائية في كأس آسيا

سجل سوباتشاي تشايديد هدفا في كل شوط ليقود تايلند -اليوم الثلاثاء- لتحقيق فوز سهل بثنائية نظيفة على قرغيزستان في المجموعة السادسة لكأس آسيا لكرة القدم.

وتصدرت تايلند المجموعة مؤقتا ولها 3 نقاط في انتظار نتيجة مواجهة السعودية وعمان في وقت لاحق اليوم.

وسيطرت تايلند على مجريات اللقاء منذ البداية، دون أي تهديد حقيقي لقرغيزستان التي تشارك في النهائيات للمرة الثانية.

وكاد سوبانات موينتا أن يمنح التقدم لتايلند في الدقيقة 22، لكن تسديدته من مدى قريب اصطدمت بالعارضة.

ولكن بعدها بـ4 دقائق، سجل تشايديد أول أهدافه. وأضاف المهاجم الشاب (25 عاما) الهدف الثاني بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة.