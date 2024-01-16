تايلند تهزم قرغيزستان بثنائية في كأس آسيا
سجل سوباتشاي تشايديد هدفا في كل شوط ليقود تايلند -اليوم الثلاثاء- لتحقيق فوز سهل بثنائية نظيفة على قرغيزستان في المجموعة السادسة لكأس آسيا لكرة القدم.
وتصدرت تايلند المجموعة مؤقتا ولها 3 نقاط في انتظار نتيجة مواجهة السعودية وعمان في وقت لاحق اليوم.
وسيطرت تايلند على مجريات اللقاء منذ البداية، دون أي تهديد حقيقي لقرغيزستان التي تشارك في النهائيات للمرة الثانية.
⚽️🇹🇭 منتخب تايلاند يفتتح التسجيل عن طريق سوباتشاي تشايديد
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2024
⚽️🇹🇭 المنتخب التايلاندي يضيف الهدف الثاني
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📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #تايلاند_قيرغيزستان#AsianCup2023 pic.twitter.com/HdWQOzwZ7Q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2024
وكاد سوبانات موينتا أن يمنح التقدم لتايلند في الدقيقة 22، لكن تسديدته من مدى قريب اصطدمت بالعارضة.
ولكن بعدها بـ4 دقائق، سجل تشايديد أول أهدافه. وأضاف المهاجم الشاب (25 عاما) الهدف الثاني بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة.