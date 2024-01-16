أغلى صفقات البريميرليغ في الميركاتو الشتوي عام 2023

حظيت سوق الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني 2023 أهمية نظيرتها الصيفية نفسها تقريبا، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث عقدت أندية عدة صفقات قياسية، لكنها أغلبها لم تحقق النتائج المرجوة مقارنة بالمبالغ التي دُفعت من أجلها.

في هذا التقرير نستعرض أغلى الصفقات التي أجرتها أندية البريميرليغ في يناير/كانون الثاني 2023 مع تصنيف أدائهم من الأسوأ إلى الأفضل مقارنة بالرقم المدفوع بالصفقة، والتأثير العام الذي أحدثوه على فرقهم الجديدة منذ وصولهم:

الفرنسي بينوا بادياشيلي (تشلسي): 38 مليون يورو

خامس أغلى صفقة في يناير/كانون الثاني 2023، لكنه غاب 257 يوما بسبب الإصابة (19 مباراة) منذ أن أصبح لاعبا في تشلسي. والدولي الفرنسي والقادم من موناكو، يبلغ من العمر 22 عاما ولديه القدرة والإمكانات ليكون من أفضل المدافعين في البريميرليغ.

الغاني كمال الدين سليمانا (ساوثهامبتون): 25 مليون يورو

تعاقد الفريق الإنجليزي مع سليمانا لمساعدته على البقاء في البريميرليغ، لكن مهاجم ستادر ريميس لم يتكيف مع الوضع الجديد. وشارك في نصف مباريات القديسين فقط، وأصبح من غير المرجح بشكل متزايد تسويغ إنفاق 25 مليون يورو عليه في ظل عقمه التهديفي.

البولندي جاكوب كيويور (أرسنال): 25 مليون يورو

تعاقد أرسنال مع البولندي جاكوب كيويور من نادي سبيزيا الإيطالي بعقد طويل الأمد لدعم صفوف الفريق. لكن المدافع الشاب لم يثبت وجوده، ولم يشكّل الإضافة منذ انتقاله.

الكرواتي ميخايلو مودريك (تشلسي): 70 مليون يورو

بعد تسجيل 18 هدفا لشاختار دونيتسك موسم 2022-2023، خطفه تشلسي من "الغانرز". ومع مرور الوقت، قد يتمنون لو أنهم لم يفعلوا ذلك. فبمعدل هدف كل 430 دقيقة، لم يرتق الدولي الأوكراني إلى التوقعات التي كانت معلقة عليه، ولا على المبلغ الذي دفع من أجله.

How it started: How it’s going: pic.twitter.com/crRmnu2P7g — Misha Mudryk (@mmudryk_10) January 10, 2024

الفرنسي جورجينيو روتر (ليدز يونايتد): 28 مليون يورو

كان جورجينيو روتر أبرز صفقة لليدز حيث تم التعاقد معه ليسجل الأهداف التي من شأنها أن تساعد في بقاء الفريق في البريميرليغ، لكن اللاعب البالغ 21 عاما أخفق في مهمته ،ووجد ليدز نفسه في الدرجة الثانية.

الإنجليزي نوني مادويكي (تشلسي): 35 مليون يورو

عانى نوني مادويكي في تشلسي ولم يكن يفعل ما يكفي لتأمين مكانه في التشكيلة الأساسية. وأشار مدربه ماوريسيو بوكيتينو إلى أن اللاعب يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد ليشق طريقه إلى فريقه، قائلا "نوني في مركز عليه منافسة هائلة ويحتاج إلى رفع مستواه".

مالو غوستو (تشلسي): 30 مليون يورو

تعاقد البلوز مع الظهير الفرنسي من ليون الفرنسي، في يناير/كانون الثاني 2023، ليكون بديلا لقائد الفريق ريس جيمس، لكنه لم يتمكن من المشاركة مع الفريق اللندني حتى أغسطس/آب الماضي. قدم أداء جيدا وقدم 4 تمريرات حاسمة، فضلا عن إظهار قدرات دفاعية جيدة، على الرغم من أنه يجلس على مقاعد البدلاء عندما يكون جيمس متاحا، إلا أنه شكل إضافة للفريق.

إنزو فرنانديز (تشلسي): 121 مليون يورو

أصبح الأرجنتيني نجما بأدائه الرائع في كأس العالم 2022 وظفر بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، ولهذا البلوز شعر أنه يستحق تحطيم الرقم القياسي للانتقالات في 2023. ولكن لسوء حظه جاء وصوله في وقت شهد كثيرا من التغييرات الإدارية في النادي، وتراجع أداء تشلسي بشكل مخيف، وتغيير 3 مدربين هم: غراهام بوتر، وفرانك لامبارد، وماوريسيو بوتشيتينو.

الهولندي كودي جاكبو (ليفربول): 42 مليون يورو

على الرغم من أنه ليس لاعبا أساسيا دائما، حيث شارك في 9 من أصل 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فإن أداء كودي جاكبو يتسم بالفعالية، ويحقق بداية رائعة في مسيرته مع الريدز.

أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد): 45.6 مليون يورو

لم تكن البداية سهلة لمسيرة أنتوني جوردون في نيوكاسل يونايتد. لكنه تألق هذا الموسم بتسجيله 13 هدفا، وأصبح ضمن أفضل 10 لاعبين في البريميرليغ. وهو ثاني أفضل لاعب أداء في فريقه هذا الموسم كذلك. ووفقا لموقع "هو سكورد" فإن تقييمه بلغ 7.2 في الدوري الممتاز، ولم يتفوق عليه سوى زميله الإنجليزي كيران تريبيير.