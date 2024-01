أعاد تغريدة تدعو لحظر إسرائيل من كرة القدم.. لينيكر في عين العاصفة مجددا

انتقادات حادة ومطالبات بطرده من قناة "بي بي سي" تطال النجم السابق للكرة الإنجليزي والمقدم الرياضي الحالي غاري لينيكر لأنه أعاد نشر تغريدة تطالب بفرض حظر على مشاركة إسرائيل في مباريات كرة القدم الدولية.

وأشارت صحيفة "تايمز" البريطانية إلى أن لينيكر تعرض لموجة انتقادات من قادة حملة مناهضة العداء للسامية، والنواب في البرلمان لأنه أعاد نشر تغريدة تطالب بفرض حظر على مشاركة إسرائيل في مباريات كرة القدم الدولية.

وجاءت التغريدة التي أعاد نشرها من الحملة الفلسطينية للمقاطعة الثقافية والأكاديمية لإسرائيل والتي تضمنت بيانا صادرا عن اتحاد كرة القدم الفلسطيني دعا الفيفا واللجنة الدولية للألعاب الأولمبية للانضمام إلى الهيئات الرياضية الدولية التي فرضت عقوبات على إسرائيل.

ودعا البيان لـ"اتخاذ موقف عاجل من انتهاكات إسرائيل الخطيرة لحقوق الإنسان ومحاسبتها قانونيا على أفعالها". وطالب البيان كلا من فيفا واللجنة الدولية الأولمبية "بتعليق عضوية إسرائيل ومنعها من المباريات والبطولات الدولية حتى تنهي انتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي، وبخاصة حكم التمييز العنصري وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة" على غرار الحظر المفروض على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتنقل "ديلي تلغراف"، عن النائب اليهودي المحافظ أندرو بيرسي أن "لينيكر معلق جاهل وليس لديه معلومات عن الشرق الأوسط" وأن "بي دي إس (حركة المقاطعة لإسرائيل) هي حملة عنصرية ومعادية للسامية ويجب ألا يقوم أي شخص يتلقى أموال دافعي الضريبة ويعمل في بي بي سي بالمصادقة على حملتها التي ينظر إليها على أنها معادية لليهود".

Gary Lineker quietly removed the tweet calling for Israel to be removed from international sport after Hamas affiliated Quds News Network promoted it on their feed.

The UK taxpayer should not be paying this man’s salary. @BBC pic.twitter.com/UoXtl0BDGP

— Charlotte Salomon (@SalomonSoup) January 15, 2024