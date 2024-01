هل يلتحق البرازيلي كوتينيو بميسي في إنتر ميامي؟

يريد ليونيل ميسي فريقا يمكنه المنافسة معه الموسم المقبل في الدوري الأميركي لكرة القدم، ولأجل ذلك يخطط إنتر ميامي لضم لاعب آخر من رفقاء البرغوث القدماء في برشلونة.

فبعد وصول لويس سواريز وقبله جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، سيكون وصول فيليبي كوتينيو بمثابة تتويج لعملية لم الشمل.

التقارير أفادت بأن النادي الأميركي يرغب في ضم صاحب الـ31 عاما خلال الأيام القليلة القادمة من الميركاتو الشتوي، في محاولة لزيادة الصلابة الهجومية للفريق.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2018، انتقل البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة في واحدة من أغلى صفقات الانتقالات. وبعد 5 سنوات، لم تسر مسيرة لاعب خط الوسط المهاجم كما خطط لها، ويبحث أستون فيلا، الذي يمتلك عقد اللاعب حاليا، عن ناد للدولي البرازيلي السابق.

🚨🚨| NEW: Inter Miami are very interested in signing Philippe Coutinho to play alongside Leo Messi and Luis Suarez.

[@GoalNews] pic.twitter.com/9VfWso4kad

— CentreGoals. (@centregoals) January 10, 2024