هل يلتحق البرازيلي كوتينيو بميسي في إنتر ميامي؟

يريد ليونيل ميسي فريقا يمكنه المنافسة معه الموسم المقبل في الدوري الأميركي لكرة القدم، ولأجل ذلك يخطط إنتر ميامي لضم لاعب آخر من رفقاء البرغوث القدماء في برشلونة.

فبعد وصول لويس سواريز وقبله جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، سيكون وصول فيليبي كوتينيو بمثابة تتويج لعملية لم الشمل.

التقارير أفادت بأن النادي الأميركي يرغب في ضم صاحب الـ31 عاما خلال الأيام القليلة القادمة من الميركاتو الشتوي، في محاولة لزيادة الصلابة الهجومية للفريق.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2018، انتقل البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة في واحدة من أغلى صفقات الانتقالات. وبعد 5 سنوات، لم تسر مسيرة لاعب خط الوسط المهاجم كما خطط لها، ويبحث أستون فيلا، الذي يمتلك عقد اللاعب حاليا، عن ناد للدولي البرازيلي السابق.

🚨🚨| NEW: Inter Miami are very interested in signing Philippe Coutinho to play alongside Leo Messi and Luis Suarez. [@GoalNews] pic.twitter.com/9VfWso4kad — CentreGoals. (@centregoals) January 10, 2024

ويلعب كوتينيو حاليا في الدحيل القطري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يسجل كوتينيو سوى هدفين في 6 مباريات مع الدحيل، ومن المقرر أن يعود للنادي الإنجليزي هذا الشهر.

ويبدو أن الفريق الإنجليزي منفتح على فكرة بيع اللاعب، على الرغم من أنه سيسعى للحصول على عرض مماثل للـ20 مليون يورو التي دفعها قبل عامين.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم البرازيلي، البالغ من العمر 31 عاما، مع أستون فيلا صيف 2026.

Philippe Coutinho to Inter Miami 👀 Thoughts? pic.twitter.com/GckvBkMC46 — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) January 9, 2024

وانضم كوتينيو لصفوف "الفيلانز" قادما من نادي برشلونة في يناير/كانون الثاني 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة في البداية، قبل أن يفعّل النادي الإنجليزي خيار شراء اللاعب من النادي الكتالوني بشكل نهائي صيف 2022.