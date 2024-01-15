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هل يلتحق البرازيلي كوتينيو بميسي في إنتر ميامي؟

Soccer Football - Copa America Brazil 2019 - Final - Brazil v Peru - Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil - July 7, 2019 Brazil's Philippe Coutinho during the warm up before the match REUTERS/Henry Romero
كوتينيو يلعب حاليا في الدحيل القطري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم (رويترز)
15/1/2024

يريد ليونيل ميسي فريقا يمكنه المنافسة معه الموسم المقبل في الدوري الأميركي لكرة القدم، ولأجل ذلك يخطط إنتر ميامي لضم لاعب آخر من رفقاء البرغوث القدماء في برشلونة.

فبعد وصول لويس سواريز وقبله جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، سيكون وصول فيليبي كوتينيو بمثابة تتويج لعملية لم الشمل.

التقارير أفادت بأن النادي الأميركي يرغب في ضم صاحب الـ31 عاما خلال الأيام القليلة القادمة من الميركاتو الشتوي، في محاولة لزيادة الصلابة الهجومية للفريق.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2018، انتقل البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة في واحدة من أغلى صفقات الانتقالات. وبعد 5 سنوات، لم تسر مسيرة لاعب خط الوسط المهاجم كما خطط لها، ويبحث أستون فيلا، الذي يمتلك عقد اللاعب حاليا، عن ناد للدولي البرازيلي السابق.

ويلعب كوتينيو حاليا في الدحيل القطري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يسجل كوتينيو سوى هدفين في 6 مباريات مع الدحيل، ومن المقرر أن يعود للنادي الإنجليزي هذا الشهر.

ويبدو أن الفريق الإنجليزي منفتح على فكرة بيع اللاعب، على الرغم من أنه سيسعى للحصول على عرض مماثل للـ20 مليون يورو التي دفعها قبل عامين.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم البرازيلي، البالغ من العمر 31 عاما، مع أستون فيلا صيف 2026.

وانضم كوتينيو لصفوف "الفيلانز" قادما من نادي برشلونة في يناير/كانون الثاني 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة في البداية، قبل أن يفعّل النادي الإنجليزي خيار شراء اللاعب من النادي الكتالوني بشكل نهائي صيف 2022.

المصدر : ماركا