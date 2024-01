هكذا كان البلجيكي دي بروين نجم مان سيتي سيشارك في أمم أفريقيا

لك أن تتخيل عزيزي القارئ أن النجم البلجيكي كيفن دي بروين، قائد مانشستر سيتي و"الشياطين الحمر" كان من الممكن أن يلعب في كأس أمم أفريقيا، والسبب والدته.

ورغم أن ملامحه لا توحي بأنه أفريقي، إلا أن ثمة أمور أخرى تربطه بالقارة السمراء.

وولد دي بروين في "درونين" ببلجيكا وشارك في حوالي 100 مباراة مع منتخب بلاده.

وساعد "الشياطين الحمر" على احتلال المركز الثالث في كأس العالم 2018 وحصل على شارة الكابتن في 2023 بعد اعتزال إيدن هازارد.

وسجل دي بروين 26 هدفا، وصنع 49 هدفا آخر خلال مشواره الدولي.

Kevin De Bruyne could have played for Burundi at AFCON 🤯🇧🇮 pic.twitter.com/3A5wMuwUV9

ومع ذلك، كان هناك بلد آخر كان دي بروين مؤهلا للعب فيه في سنوات شبابه.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها، أن آنا والدة اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، ولدت في بوروندي بشرق أفريقيا، مما يعني أن كيفن كان من الممكن أن يختار اللعب لمنتخب بوروندي.

وتأهلت بوروندي لكأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخها في 2019 وتحتل حاليا المركز 139 عالميا، لكنها خسرت جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، وأخفقت في التأهل لبطولة هذا العام.

DID You Know Kevin De Bruyne Could Have Played At AFCON 2023? See For Which Country https://t.co/GY7dk4ljrO pic.twitter.com/Mx5LE3i3Vf

— JoseyWrites (@geecee_classics) January 14, 2024