كوريا الجنوبية تهزم البحرين في كأس أمم آسيا
كسب المنتخب الكوري الجنوبي أوّل ثلاث نقاط بفوزه على نظيره البحريني 3-1، الاثنين على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا بكرة القدم.
سجل للمنتخب الكوري الجنوبي هوانغ ان-بيوم (38) ولي كانغ-ان (56 و68)، وللبحرين عبدالله الحشاش (51).
وتسعى كوريا الجنوبية إلى وضع حد لصيام دام 64 عاما منذ المرة الأخيرة التي توجت فيها بطلة للقارة، وهي تعتمد على كوكبة من النجوم تلعب في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى، على رأسها مهاجم توتنهام الانكليزي هيونغ-مين سون.
عمل جماعي مميز يترجمه كانغ إن لي بهدف في شباك المنتخب البحريني ⚽️🇰🇷#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #كوريا_الجنوبية_البحرين pic.twitter.com/XlN4GNE0Ml
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
كانغ إن لي يمنح التقدم بيسارية قوية ⚽️🇰🇷#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #كوريا_الجنوبية_البحرين pic.twitter.com/GPCu3Xc7xH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
عبدالله الحشاش يعود بالمنتخب البحريني للمباراة بعد تسجيله هدف التعادل ⚽️🇧🇭 #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #كوريا_الجنوبية_البحرين pic.twitter.com/EYT1q5UOao
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
كوريا الجنوبية تفتتح التسجيل ⚽️🇰🇷#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #كوريا_الجنوبية_البحرين pic.twitter.com/5gK84siZdk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024