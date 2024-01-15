كوريا الجنوبية تهزم البحرين في كأس أمم آسيا

كسب المنتخب الكوري الجنوبي أول 3 نقاط بفوزه على نظيره البحريني 3-1، اليوم الاثنين على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم.

سجل للمنتخب الكوري الجنوبي هوانغ ان-بيوم (38) ولي كانغ-ان (56 و68)، وللبحرين عبدالله الحشاش (51).

وتسعى كوريا الجنوبية إلى وضع حد لصيام دام 64 عاما منذ المرة الأخيرة التي توجت فيها بطلة للقارة، وهي تعتمد على كوكبة من النجوم تلعب في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، على رأسها مهاجم توتنهام الإنجليزي هيونغ-مين سون.