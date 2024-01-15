شاهد.. غينيا بعشرة لاعبين تواصل مفاجآت كأس أفريقيا بالتعادل مع الكاميرون

تعادل منتخب غينيا الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ نهاية الشوط الأول 1-1 مع الكاميرون في مستهل مشوارهما بالمجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الاثنين لتتواصل المفاجآت في البطولة التي تستضيفها ساحل العاج.

وضع محمد بايو منتخب غينيا في المقدمة مبكرا وكان فريقه الطرف الأخطر في معظم فترات الشوط الأول قبل أن يتعرض لضربة موجعة في الوقت المحتسب بدل الضائع لهذا الشوط بطرد القائد فرانسوا كامانو بسبب تدخل عنيف من الخلف على منافس لتستغل الكاميرون الفرصة وتتعادل في بداية الشوط الثاني.

وتتصدر السنغال حاملة اللقب المجموعة الثالثة بعد فوزها في وقت سابق 3-صفر على غامبيا التي لعبت شوطا كاملا بعشرة لاعبين.

بداية واعدة لمنتخب غينيا

بادر المنتخب الغيني بتهديد مرمى الكاميرون في الدقيقة السابعة لكن رأسية مختار دياكابي مرت فوق العارضة.

ووضع محمد بايو غينيا في المقدمة في الدقيقة العاشرة بعد كرة تصدى لها الحارس وأخفق الدفاع في تشتيتها لتصل الى مهاجم لوهافر على يمين منطقة الجزاء ليسددها أرضية في الشباك. واحتسب الهدف بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

ورد أندريه-فرانك زامبو أنجيسا برأسية للكاميرون من داخل المنطقة مرت بجوار المرمى في الدقيقة 13.

كما لعب فرانك ماغري تمريرة عرضية خطيرة في الدقيقة 27 لم يستفد منها مهاجمو الكاميرون أمام مرمى غينيا.

ومن هجمة مرتدة سريعة سدد إيسياجا سيلا كرة بعيدة المدى في الدقيقة 31 بعد أن لمح تقدم حارس الكاميرون فابريس أوندوا الذي شارك أساسيا بدلا من أندريه أونانا عن مرماه لكن المحاولة علت العارضة.

وفي الدقيقة 36 تدخل حارس غينيا قبل مهاجمي الكاميرون ليسيطر على كرة في منطقة جزاء فريقه.

بعدها شن جورج كيفن نكودو أكثر من محاولة ذهبت الأولى الى ركنية بينما حادت الثانية عن المرمى.

وطرد الحكم فرانسوا كامانو قائد غينيا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب تدخل عنيف من الخلف على لاعب الكاميرون ماغري.

الكاميرون تستغل النقص العددي

حاول منتخب الكاميرون استغلال النقص العددي في بداية الشوط الثاني لإدراك التعادل وتحقق له ما أراد على الفور عبر رأسية ماغري في الدقيقة 50 من تمريرة عرضية لنكودو.

وبعدها سدد نكودو ركلة حرة من عند حدود منطقة الجزاء فوق العارضة في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 62 كاد بايو لاعب غينيا أن يضيف الهدف الشخصي الثاني من هجمة مرتدة سريعة لكن هارولد موكودي لاعب الكاميرون ارتكب مخالفة ضده ليحصل على بطاقة صفراء.

وسدد أوليفييه نتشام لاعب الكاميرون كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 67.

وبعدها بدقيقتين نفذ ماغري لاعب الكاميرون تمريرة عرضية من جهة اليمين أبعدها دفاع غينيا لركنية قبل أن يرسل زميله نكودو كرة لمنطقة جزاء المنافس مرت دون خطورة في الدقيقة 70.

وقبل 9 دقائق من نهاية الوقت الأصلي لعب جان شارل كاستليتو لاعب الكاميرون كرة عرضية من جهة اليمين ارتطمت بمدافع غينيا ومرت لركنية.

وتصدى حارس غينيا إبراهيما كوني لمحاولة خطيرة من كارل توكو إيكامبي لاعب الكاميرون في الدقيقة 88.