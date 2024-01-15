شاهد.. السنغال تستهل حملة الدفاع عن لقب كأس أفريقيا بفوز سهل
سجل لامين كمارا هدفين ليقود السنغال -اليوم الاثنين- للفوز بثلاثية على غامبيا التي لعبت شوطا كاملا بـ10 لاعبين ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وبهذا الفوز، تصدر منتخب السنغال، حامل اللقب، المجموعة الثالثة بـ3 نقاط في انتظار نتيجة مباراة الكاميرون وغينيا في نفس المجموعة في وقت لاحق اليوم.
واحتاجت السنغال إلى 4 دقائق فقط لتسجيل هدف التقدم عن طريق بابي غي بعدما تلقيه تمريرة من ساديو ماني ليسدد كرة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.
باب جايي يمنح التقدم مبكراً للسنغال ⚽️🇸🇳#كأس_أمم_إفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/bsT7klCSTG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
ولعب منتخب غامبيا بـ10 لاعبين طوال الشوط الثاني بعد طرد إيبو آدمز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي السنغال.
وأطلق بارو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48 أنقذها مندي ببراعة لترتد إلى علي سوي الذي سددها بغرابة شديدة خارج الملعب على بُعد خطوات من المرمى.
واستغل فريق المدرب أليو سيسي التفوق العددي ليضاعف كمارا النتيجة في الدقيقة 53 بتسديدة قوية مخفضة.
⚽️🇸🇳 لامين كامارا يعزز من تقدم المنتخب السنغالي#كأس_أمم_إفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/vkaQUHhJn9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
وعاد كمارا ليسجل هدفه الثاني والثالث لبلاده في الدقيقة 86 بتسديدة قوية رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى العليا للمرمى.
⚽️🇸🇳 لامين كامارا يسجل الهدف الثاني له في مباراة السنغال أمام غامبيا#كأس_أمم_إفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/4Cfv2k3Qwe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024