شاهد.. الأردن تكتسح ماليزيا في كأس آسيا

اكتسح منتخب الأردن نظيره الماليزي المتواضع 4-0، اليوم الاثنين على ملعب الجنوب المونديالي ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة من بطولة أمم آسيا لكرة القدم.

افتتح المنتخب الأردني التسجيل من أول فرصة حقيقية له عن طريق محمود مرضي الذي سدد كرة مباغتة من خارج منطة الجزاء وأسكنها مرمى ماليزيا في الدقيقة 12.

وحصل يزن النعيمات على ركلة جزاء بعد عرقلته من ماثيو دافيس مدافع ماليزيا، ونجح موسى التعمري في تحويلها لهدف ثان للأردن في الدقيقة 18.

ومن محاولة هجومية سريعة، مرر اللاعب المهاري النعيمات كرة على طبق لمحمود مرضي الذي سجل الهدف الثاني له والثالث لـ "انشامى" في الدقيقة 32.

وادخارا للجهد قبل مواجهتيه المقبلتين، خفض النشامى من ايقاع المباراة معتمدا على الهجمات المرتدة التي أثمرت هدفا بواسطة موسى التعمري قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 5 دقائق.

وبانتصاره العريض، حصد المنتخب الأردني 3 نقاط في المجموعة الخامسة متساويا مع كوريا الجنوبية منافسته المقبلة يوم 20 يناير/كانون الثاني على ملعب الثمامة بينما تلتقي ماليزيا مع البحرين على ملعب جاسم بن حمد.