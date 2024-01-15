العراق يضرب إندونيسيا بالثلاثة في كأس آسيا 2023

استهل المنتخب العراقي مشواره في بطولة أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، بفوز مستحق على إندونيسيا 3-1 -اليوم الاثنين- ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة القارية.

وعلى ملعب "أحمد بن علي"، نجح منتخب "أسود الرافدين" في هز شباك إندونيسيا منذ الدقيقة 17 بواسطة اللاعب مهند علي.

وبينما كان رجال المدرب الإسباني خيسوس كاساس يحاولون مضاعفة النتيجة، شنت إندونيسيا هجمة خاطفة أنهاها مارسيلينو فيردينان بهدف في مرمى العراق في الدقيقة الـ37.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، استعاد العراق الأسبقية عن طريق أسامة رشيد الذي انقض على كرة مرتدة من الحارس الإندونيسي وأسكنها الشباك في الدقيقة (45+7).

وانتظر منتخب "أسود الرافدين" الربع ساعة الأخير من الشوط الثاني ليضاعف غلته بهدف ثالث حمل توقيع اللاعب البديل أيمن حسين في الدقيقة الـ75.

وبهذا الفوز كسب العراق 3 نقاط بالتساوي مع اليابان الفائزة على فيتنام بنتيجة 4-2.