التعادل يخيم على قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام في البريميرليغ

واصل فريق مانشستر يونايتد نزيف النقاط بالتعادل مع ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-2 أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم مانشستر يونايتد بهدف مبكر سجله المهاجم الدانماركي راسموس هويلوند بعد مرور 3 دقائق.

لكن المهاجم البرازيلي ريتشارليسون نجح في استغلال ركلة ركنية أخرى قابلها برأسه في الزاوية اليمنى للحارس الكاميروني أندريه أونانا ليدرك التعادل للفريق اللندني في الدقيقة الـ19.

ونجح ماركوس راشفورد في إضافة الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ40 بعد تمريرة متقنة من لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز.

ولم ينتبه مانشستر يونايتد للخطر، فتلقى مرماه هدفا ثانيا بعد مرور 50 ثانية فقط سجله الأورغوياني رودريغو بنتانكور ليهدي توتنهام التعادل مجددا.

وكافح مانشستر يونايتد لتسجيل هدف الفوز ودفع مدربه الهولندي إيريك تين هاغ بأكثر من بديل مثل سكوت ماكتوميناي وليساندرو مارتينيز وأنتوني.

وبهذا التعادل رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع بعد تعادلين و3 هزائم مقابل فوز وحيد في آخر 6 جولات.

أما توتنهام فقد رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق الأهداف عن أرسنال الذي لعب مباراة أقل.