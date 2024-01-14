رياضة|إنجلترا

مانشستر سيتي ينتزع فوزا مثيرا من نيوكاسل في البريميرليغ

دي بروين سجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي (الفرنسية)
14/1/2024

خطف مانشستر سيتي فوزا مثيرا من مضيفه نيوكاسل يونايتد 3-2، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، تقدم مان سيتي بطل الموسم الماضي في النتيجة بهدف جميل بالكعب سجله البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة حاسمة من كايل والكر.

وبعد محاولات هجومية عديدة، نجح أصحاب الأرض في ادارك التعادل بواسطة ألكسندر إيزاك في الدقيقة 35، وبعد دقيقتين فقط تمكن أنتوني جوردون من مضاعفة النتيجة لنيوكاسل لينتهي الشوط الأول بتقدم "الماكبايس" بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني انقلبت الأمور رأسا على عقب عندما منح البلجيكي كيفن دي بروين العائد من الإصابة التعادل للسيتي 2-2 في الدقيقة 74.

وفي الوقت بدل الضائع (90+1)، أحرز اللاعب الشاب أوسكار بوب (20 عاما) الهدف الثالث مانحا فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا فوزا مثيرا.

وبهذا الفوز الثالث على التوالي والثالث عشر في الدوري عزز مانشستر سيتي رصيده 43 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز العاشر.

المصدر : الجزيرة