مانشستر سيتي ينتزع فوزا مثيرا من نيوكاسل في البريميرليغ

خطف مانشستر سيتي فوزا مثيرا من مضيفه نيوكاسل يونايتد 3-2، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، تقدم مان سيتي بطل الموسم الماضي في النتيجة بهدف جميل بالكعب سجله البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة حاسمة من كايل والكر.

Bernardo Silva gets a delicious flick to a Kyle Walker cross and Man City take the lead! #beINPL #NUFC #MCFC pic.twitter.com/hNo49gly0U

وبعد محاولات هجومية عديدة، نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل بواسطة ألكسندر إيزاك في الدقيقة 35، وبعد دقيقتين فقط تمكن أنتوني جوردون من مضاعفة النتيجة لنيوكاسل لينتهي الشوط الأول بتقدم "الماكبايس" بهدفين لهدف.

Anthony Gordon has put Newcastle ahead with this incredible strike! #beINPL #NUFC #MCFC #NEWMCI pic.twitter.com/UWorE7UrAu

وفي الشوط الثاني انقلبت الأمور رأسا على عقب عندما منح البلجيكي كيفن دي بروين العائد من الإصابة التعادل للسيتي 2-2 في الدقيقة 74.

Just four minutes into his return, Kevin de Bruyne elegantly passes the ball into the corner of the net!

HE'S BACK!#beINPL #MCFC pic.twitter.com/go7iAkewVH

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 13, 2024