مانشستر سيتي ينتزع فوزا مثيرا من نيوكاسل في البريميرليغ

خطف مانشستر سيتي فوزا مثيرا من مضيفه نيوكاسل يونايتد 3-2، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، تقدم مان سيتي بطل الموسم الماضي في النتيجة بهدف جميل بالكعب سجله البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة حاسمة من كايل والكر.

GOAL!!! Bernardo Silva gets a delicious flick to a Kyle Walker cross and Man City take the lead!#beINPL #NUFC #MCFC pic.twitter.com/hNo49gly0U — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 13, 2024

وبعد محاولات هجومية عديدة، نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل بواسطة ألكسندر إيزاك في الدقيقة 35، وبعد دقيقتين فقط تمكن أنتوني جوردون من مضاعفة النتيجة لنيوكاسل لينتهي الشوط الأول بتقدم "الماكبايس" بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني انقلبت الأمور رأسا على عقب عندما منح البلجيكي كيفن دي بروين العائد من الإصابة التعادل للسيتي 2-2 في الدقيقة 74.

Just four minutes into his return, Kevin de Bruyne elegantly passes the ball into the corner of the net! HE'S BACK!#beINPL #MCFC pic.twitter.com/go7iAkewVH — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 13, 2024

وفي الوقت بدل الضائع (90+1)، أحرز اللاعب الشاب أوسكار بوب (20 عاما) الهدف الثالث مانحا فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا فوزا مثيرا.

أوسكار بوب يسجل هدف الفوز لمانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة من المباراة في شباك نيوكاسل#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #مانشسترسيتي_نيوكاسل pic.twitter.com/uzFsv15wX8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 13, 2024

وبهذا الفوز الثالث على التوالي والـ13 في الدوري عزز مانشستر سيتي رصيده 43 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز العاشر.