شاهد.. ساحل العاج تفوز على غينيا بيساو في افتتاح كأس أفريقيا

انتهت المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 بفوز منتخب البلد المضيف ساحل العاج 2-صفر على غينيا بيساو، لتتصدر ساحل العاج المجموعة الأولى التي تضم أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية.

أقيمت المباراة على ملعب الحسن واتارا الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، وسبقها حفل افتتاح البطولة الذي تضمن عروضا فنية تعكس الثقافة الأفريقية والعاجية.

بدأت الإثارة مبكرا في الدقيقة الرابعة بتسجيل منتخب ساحل العاج هدف التقدم على غينيا بيساو بتسديدة قوية لسيكو فوفانا.

وفي الدقيقة 28 شن غينيا بيساو هجمة خطيرة انتهت بتسديدة على المرمى لماما بالدي أمسكها حارس ساحل العاج.

وبعد الهجمة أشهر الحكم المصري أمين عمر البطاقة الصفراء لإيفان نديكا لاعب ساحل العاج لعرقلة منافسه بشكل اعتبره الحكم تهورا.

واستعاد أصحاب الملعب السيطرة في الدقيقة 35 بهجمة خطيرة من الجهة اليمنى أنهاها سيكو فوفانا -صاحب الهدف الأول- بتصويبة قوية اصطدمت بالعارضة.

ورفض الحكم المصري أمين عمر احتساب ركلة جزاء لساحل العاج في الدقيقة 41 عندما أسقط جيان فيليب كراسو نفسه دون أن يلمسه أي لاعب، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب وحذره.

وعزز جيان فيليب كراسو تقدم ساحل العاج بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعدما استغل هفوة دفاعية لغينيا بيساو.

وشهدت الدقيقة 63 هجمة خطيرة من الجهة اليسرى لساحل العاج أنقذها حارس غينيا بيساو من أمام المهاجمين المتحفزين لتسجيل الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 76 سدد فرانك كيسي نجم ساحل العاج من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء لكن حارس مرمى غينيا بيساو حول الكرة إلى ركلة ركنية.

بعدها هدأت المباراة نسبيا ونجح ساحل العاج في الحفاظ على تقدمه بهدفين نظيفين حتى نهايتها، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.