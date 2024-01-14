تعادل مخيب لمنتخب مصر أمام موزمبيق في كأس أمم أفريقيا

سجل قائد منتخب مصر محمد صلاح هدفا في الوقت القاتل من ركلة جزاء لينقذ "الفراغنة" من خسارة كانت ستكون مدوية أمام منتخب موزمبيق في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في ساحل العاج.

وافتتح منتخب مصر التسجيل مبكرا عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، التي جرت في مدينة أبيدجان، قبل أن يقلب المنتخب الموزمبيقي الطاولة في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين، مستغلا البطء في أداء لاعبي منتخب الفراعنة وابتعادهم كثيرا عن مستواهم المعتاد.

وأحرز ويتينيس جواو هدف التعادل لمنتخب موزمبيق في الدقيقة الـ55، قبل أن يضيف سلسيو بواكي الهدف الثاني في الدقيقة الـ58.

المنتخب المصري 🇪🇬 يفلت من فخ الهزيمة بتعادله 2 – 2 مع منتخب موزمبيق 🇲🇿 في أول ظهور له في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_أمم_أفريقيا #مصر_موزمبيق#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/haLRHywCZQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز المنتخب الموزمبيقي، أحرز صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء، ليحرم نجم ليفربول الإنجليزي المنتخب الملقب بـ"الأفاعي السوداء" من تحقيق انتصار تاريخي على المنتخب المصري، وصيف النسخة الماضية للمسابقة والذي يحمل الرقم القياسي لأكثر الفرق المتوجة بالمسابقة برصيد 7 ألقاب.

وكان منتخب مصر انتصر في جميع مبارياته الخمس السابقة التي جمعته بمنتخب موزمبيق، الذي لم يتمكن خلالها من إحراز أي هدف بمختلف المسابقات، قبل أن يحصد تعادله الأول مع منتخب الفراعنة اليوم.

وبذلك، حصل المنتخبان على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي غانا والرأس الأخضر، اللذين يلعبان في وقت لاحق اليوم بالجولة نفسها.