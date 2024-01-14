الإمارات تهزم هونغ كونغ بثلاثية في كأس آسيا لكرة القدم

استهل منتخب الإمارات مشواره في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم بالفوز على هونغ كونغ 3-1 اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة في البطولة.

وتقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة الـ34 عن طريق سلطان الأميري من ضربة جزاء، قبل أن يدرك منتخب هونغ كونغ التعادل عن طريق فيليب تشن في الدقيقة الـ49.

وفي الدقيقة الـ52 ضاعف زايد سلطان الهدف الثاني للمنتخب الإماراتي، في حين سجل يحيى الغساني الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.