الإمارات تهزم هونغ كونغ بثلاثية في كأس آسيا لكرة القدم
استهل منتخب الإمارات مشواره في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم بالفوز على هونغ كونغ 3-1 اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة في البطولة.
وتقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة الـ34 عن طريق سلطان الأميري من ضربة جزاء، قبل أن يدرك منتخب هونغ كونغ التعادل عن طريق فيليب تشن في الدقيقة الـ49.
وفي الدقيقة الـ52 ضاعف زايد سلطان الهدف الثاني للمنتخب الإماراتي، في حين سجل يحيى الغساني الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
⚽️🥅 سلطان عادل يفتتح التسجيل للأبيض الإماراتي من ركلة جزاء#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الإمارات_هونغ_كونغ#AsianCup2023 pic.twitter.com/fqIV2gEssp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
⚽️🔥 منتخب هونغ كونغ يعادل النتيجة عن طريق فيليب تشان سيو#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الإمارات_هونغ_كونغ#AsianCup2023 pic.twitter.com/6zkmv2owde
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
⚽️🔥 في الوقت بدل الضائع، الحكم يحتسب ركلة جزاء للمنتخب الإماراتي و يحيى الغساني يسجلها بنجاح#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الإمارات_هونغ_كونغ#AsianCup2023 pic.twitter.com/Ke9dlWr6SZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
⚽️🔥 زايد سلطان يُسجل الهدف الثاني للمنتخب الإماراتي ويمنحه التقدم#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الإمارات_هونغ_كونغ#AsianCup2023 pic.twitter.com/MqQ5omy1HM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024