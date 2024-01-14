إيران تقسو على منتخب فلسطين برباعية في كأس أمم آسيا
حقق منتخب إيران فوزا كبيرا على نظيره الفلسطيني 4-1 -اليوم الأحد- ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا لكرة القدم.
وتقدم المنتخب الإيراني في الدقيقة الثانية عن طريق كريم أنصار فارد، قبل أن يضيف شجاع خليل زاده الهدف الثاني في الدقيقة الـ12.
المنتخب الإيراني يهز شباك نظيره الفلسطيني مبكرا
#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/4tmu9SkFP9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
الهدف الثاني للمنتخب الإيراني في شباك المنتخب الفلسطيني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/u4Z2AWbVdQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
الهدف الثالث للمنتخب الإيراني في شباك المنتخب الفلسطيني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/5InfL2siSA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
الهدف الأول للمنتخب الفلسطيني في شباك المنتخب الإيراني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/JTn9YMpIwE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
الهدف الرابع للمنتخب الإيراني في شباك المنتخب الفلسطيني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين#AsianCup2023 pic.twitter.com/dX7ZA8cWIq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
وفي الدقيقة 38 سجل مهدي غايدي الهدف الثالث لإيران، فيما سجل تامر صيام هدف فلسطين الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وفي الدقيقة 55 سجل سردار أزمون الهدف الرابع للمنتخب الإيراني.
وكانت مباريات المجموعة الثالثة قد انطلقت بمباراة الإمارات وهونغ كونغ، والتي انتهت بفوز الإمارات بنتيجة 3-1.