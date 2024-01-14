أولى مفاجآت أمم أفريقيا.. غينيا الاستوائية تفرض التعادل على نيجيريا

اكتفى منتخب نيجيريا بالتعادل مع نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة 1-1 -اليوم الأحد- في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام بساحل العاج والمستمرة حتى 11 الشهر المقبل.

وتقدم منتخب غينيا الإستوائية بهدف سجله إيفان إيدو في الدقيقة الـ36، وأدرك منتخب نيجيريا التعادل سريعا في الدقيقة الـ38 بهدف سجله فيكتور أوسيمين الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2023.

وفجر منتخب غينيا الإستوائية بهذا التعادل أولى مفاجآت كأس الأمم الأفريقية لينتزع نقطة ثمينة أمام العملاق النيجيري الفائز باللقب ثلاث مرات آخرها في عام 2013.

وكانت منافسات المجموعة الأولى بدأت بفوز منتخب كوت ديفوار منظم البطولة على غينيا بيساو بهدفين دون رد -أمس السبت- في مباراة الافتتاح.

وتشهد الجولة الثانية بالمجموعة الأولى صداما قويا بين منتخبي ساحل العاج ونيجيريا يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي منتخبا غينيا الإستوائية وغينيا بيساو في مباراة متكافئة نظريا بنفس اليوم.