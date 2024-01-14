أنطاليا التركي يستبعد لاعبا إسرائيليا بسبب "حركة ذات طابع سياسي تتعارض مع قيم بلدنا"

أعلن نادي أنطاليا سبور التركي لكرة القدم، استبعاد اللاعب الإسرائيلي ساقيف جيهزقيل عن تشكيلة الفريق، بعد أن أشار إلى رقم 100 كُتب على معصمه، في تلميح إلى بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال النادي في بيان "إثر حركة ذات طابع سياسي قام بها ساقيف جيهزقيل، عقب تسجيله هدفا في المباراة ضد طرابزون سبور قرر النادي استبعاده من تشكيلة الفريق".

وأوضح النادي أن اللاعب الإسرائيلي "قام بتصرف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا".

وأضاف "لن يسمح مجلس إدارتنا أبدا بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس".

واحتفل اللاعب بكتابة رقم 100 على معصمه بعد تسجيله هدف المباراة، في تلميح إلى مرور 100 يوم على بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي معرض تعليقه على قرار الاستبعاد، أعرب رئيس النادي سنان بوزتبه، عن استغرابه لتصرف اللاعب الإسرائيلي بشكل يتعارض مع القيم الوطنية لتركيا.

وأضاف -في بيان- أن "النادي حذف مشهد التصرف غير المقبول الذي قام به اللاعب من حسابات التواصل الاجتماعي العائدة لنا، لن نسمح لمثل هذه التصرفات ما دمت رئيسا لهذا النادي".

وعرفت ملاعب كرة القدم عددا من القرارات المشابهة، ولكن ضد لاعبين تعاطفوا مع سكان غزة؛ مثل: الدولي الجزائري يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي، الذي حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وأنور الغازي الذي قام ناديه ماينز الألماني بفسخ عقده.

ووصل الأمر إلى حد المطالبة بطرد بعض اللاعبين من أنديتهم، مثلما حدث مع الدولي المغربي نصير مزراوي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني.