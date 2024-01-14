ألونسو "العبقري" يواصل كتابة التاريخ مع باير ليفركوزن

ضمن بايرن ليفركوزن لقب بطل الشتاء المعنوي بعد فوز صعب على مضيفه أوغسبورغ بهدف قاتل 1-0، السبت، في المرحلة الـ17 الأخيرة من دور ذهاب الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد الأرجنتيني إيزيكيل بالاسيوس في الوقت بدل الضائع (90+4)، ليعزّز ليفركوزن صدارته بـ45 نقطة وأعاد الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين المطارد المباشر بايرن ميونخ حامل اللقب.

وتحت قيادة المدرب الإسباني المتألق تشابي ألونسو يعيش ليفركوزن -الساعي إلى اللقب الأول في تاريخه- فترة مميزة في البوندسليغا حيث حقق فوزه الثالث تواليا والـ14 هذا الموسم دون أي خسارة.

ودخل ألونسو، الذي تصفه الصحافة العالمية بـ"العبقري"، التاريخ بعد أن أصبح أول ناد ألماني يحافظ على سجلّه خاليا من الهزائم في أول 26 مباراة بمختلف المسابقات (23 فوزا و3 تعادلات).

📊 | باير ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو هذا الموسم: 🥶😍 — لعب 26 مباراة ⛳️

— فاز في 23 لقاء ✅

— تعادل في 3 فقط ⛔️

— 0 هزائم ❌ pic.twitter.com/jEmIpsTI1b — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) January 13, 2024

تألق ألونسو على 3 جبهات

تألق كتيبة ألونسو اللاعب السابق لريال مدريد وليفربول الإنجليزي ليس مقتصرا على البوندسليغا، بما أنه تصدر مجموعته في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بالعلامة الكاملة وحقق 3 انتصارات في مسابقة الكأس المحلية التي بلغ دورها ربع النهائي، حيث سيلاقي شتوتغارت في 6 فبراير/شباط المقبل.

وبهذا الأداء الرفيع والنتائج المميزة، ارتفعت أسهم لاعب بايرن ميونخ السابق في سوق المدربين وربطته شائعات بتدريب فريقيه السابقين ليفربول وريال مدريد، لكن الأخير دحضها بتجديد عقد مدربه الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى 30 يونيو/حزيران 2026، وهو نفس تاريخ انتهاء عقد ألونسو (42 عاما) مع ليفركوزن، مما يجعل فرصة إشرافه على تدريب ريال مدريد مستقبلا غير مستبعدة.

وفي التالي أرقام ليفركوزن المثيرة مع المتألق ألونسو: