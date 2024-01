أسوة بروسيا.. نائب فرنسي يطالب بمنع إسرائيل من المشاركة في أولمبياد "باريس 2024"

طالب النائب الفرنسي إيميريك كارون، اللجنة الأولمبية الدولية بمنع إسرائيل -أسوة بروسيا- من المشاركة في أولمبياد باريس الصيفية 2024 بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر.

وقال النائب الفرنسي إيميريك كارون في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أمس السبت، "أنا كعضو في البرلمان عن باريس، المدينة التي تستضيف الألعاب الأولمبية المقبلة، أطلب من اللجنة الأولمبية الدولية فرض عقوبات على إسرائيل كما فعلت مع روسيا، بسبب جرائم الحرب على نطاق غير مسبوق التي ارتكبها جيشها في غزة على مدار 3 أشهر".

وأضاف كارون، "إن المعايير المزدوجة ستكون غير مفهومة. يجب على الدبلوماسية الفرنسية الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية حتى لا يُسمح برفع العلم والنشيد الوطني الإسرائيلي خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس"، المقررة في الفترة بين 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب المقبلين.

يذكر أن كارون أعلن دعمه للدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي وكتب منشورا على منصة "إكس" قائلا، "تبدأ محكمة العدل الدولية اليوم النظر في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية".

La Cour internationale de justice (CIJ) entame aujourd’hui l’examen de la plainte de l’Afrique du Sud contre Israël, accusé de génocide. Même si c’est insupportable et qu’il est plus simple de détourner les yeux, il faut regarder ces images toujours plus nombreuses venues de Gaza… https://t.co/YSZBMYjvm0

وأضاف، "وحتى لو كان الأمر لا يطاق وكان من الأسهل أن ننظر بعيدا، يجب علينا أن ننظر إلى هذه الصور المتزايدة القادمة من غزة للفظائع التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي عمدا ضد الأطفال والنساء والأبرياء. إنها إبادة جماعية. ربما أسوأ حدث حربي في هذا القرن".

وفي 9 يناير/كانون الثاني كتب، "أما حقيقة أنني نبهتكم في الأسابيع الأخيرة بشكل رئيسي إلى المجازر في غزة، فهذا لا يأتي من الهوس، بل من الإنسانية الأكثر وضوحا (…) إن جرائم الحرب المستمرة في غزة، بطبيعتها، وحجمها، وبسبب اللامبالاة التي تثيرها بين الدبلوماسيين الغربيين، تشكل واحدة من أكثر الأحداث المروعة في تاريخنا الحديث، والتي ستظل بصمتنا إلى الأبد".

Mes expressions sur l’écologie et la cause animale depuis 10 ans ne se comptent plus. Quant au fait que ces dernières semaines j’ai majoritairement alerté sur les massacres de Gaza, cela ne relève pas de l’« obsession », mais de la plus évidente humanité, celle qui vous a… https://t.co/2efaaRoibM

