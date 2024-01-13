فوز متوقع لأستراليا على الهند في كأس آسيا 2023

فاز منتخب أستراليا 2-صفر على الهند اليوم السبت في المباراة التي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي" في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم في قطر.

وتقدم منتخب أستراليا بالهدف الأول في الدقيقة الـ50 عن طريق جاكسون إرفاين، قبل أن يضيف جوردان بوس الهدف الثاني في الدقيقة الـ73.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل سلبي رغم سيطرة أستراليا بشكل شبه كامل على جميع مجرياته لكن لاعبيها لم يتمكنوا من فك شفرة الدفاع الهندي القوي الذي استبسل في إبعاد أكثر من فرصة خطيرة.

وحصد منتخب أستراليا بهذا الفوز أول 3 نقاط في دور المجموعات بكأس آسيا ليتصدر المجموعة الثانية، التي تضم أيضا سوريا وأوزبكستان قبل مواجهتهما لاحقا اليوم السبت.