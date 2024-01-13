ضحايا للإصابات وسوء الاختيارات.. مهاجمون بارزون يغيبون عن كأس أفريقيا

ستغيب كتيبة من المهاجمين البارزين عن بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تنطلق اليوم السبت في ساحل العاج بمشاركة 24 منتخبا، وتستمر حتى فبراير/شباط المقبل.

من المهاجمين النيجيريين المتألقين عمر صادق وفيكتور بونيفاس إلى الكاميروني المخضرم إريك ماكسيم تشوبو موتينغ مرورا بالجناح العاجي ويلفريد زاها، جميع هؤلاء عن الحدث الأبرز في القارة السمراء لأسباب فنية وأخرى مرتبطة بالإصابة.

عمر صادق (منتخب نيجيريا):

استبعد مهاجم ريال سوسييداد الإسباني من تشكيلة "النسور الممتازة" بسبب الإصابة. وأكد الاتحاد النيجيري أن عمر (26 عاما) أصيب في ركبته خلال المباراة الدولية الوديّة التي خسرها المنتخب النيجيري أمام نظيره الغيني 0-2 الأحد.

وأوضح الاتحاد أنه تم استدعاء مهاجم طرابزون سبور التركي بول أونواتشو بدلا منه. وتلعب نيجيريا في المجموعة الأولى التي تضم ساحل العاج المضيفة، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

فيكتور بونيفاس (منتخب نيجيريا)

أصيب فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن الألماني خلال استعدادات "النسور الممتازة" للبطولة. إذ يعد غياب المهاجم الشاب (23 عاما) الذي سجّل 10 أهداف في 16 مباراة في الدوري الألماني، هذا الموسم ضربة معنوية قوية لبلاده.

تشوبو موتينغ (منتخب الكاميرون)

استبعد المدير الفني للكاميرون ريغوبير سونغ مهاجم بايرن ميونخ الألماني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ من المشاركة في البطولة لأسباب فنية "إنه لاعب مهم، الجميع يعرف ذلك، لكن يتعين القيام بخيارات".

وسجل المخضرم تشوبو موتينغ (34 عاما) 20 هدفا لـ"الأسود غير المروضة" خلال 73 مباراة.

ويلفريد زاها (منتخب ساحل العاج)

استبعد المدرب الفرنسي للمنتخب العاجي لكرة القدم جان-لوي غاسيه مهاجم غلطة سراي التركي ويلفريد زاها لأسباب فنية. وسقط المهاجم من حسابات غاسيه الذي ضم 10 لاعبين للهجوم يتقدمهم سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني)، سيمون أدينغرا (برايتون الإنجليزي) وكريم كوناتيه (سالزبورغ النمساوي).

زكريا بوخلال (منتخب المغرب)

يغيب مهاجم تولوز الفرنسي المغربي زكريا بوخلال (23 عاما) عن البطولة لعدم تعافيه من إصابة لحقت به خلال مباراة لفريقه في الدوري الأوروبي في سبتمبر/أيلول الماضي سيغيب على إثرها لكامل الموسم.

رغم صغر سنه، خاض بوخلال 20 مباراة بقميص "أسود الأطلس" مسجلا 3 أهداف من بينهم هدف أمام بلجيكا خلال كأس العالم 2022، حيث بات المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور النصف النهائي للمونديال.

لايل فوستر (منتخب جنوب أفريقيا)

أعلن المدرب البلجيكي لمنتخب جنوب أفريقيا هوغو بروس استبعاده المهاجم الواعد لبيرنلي الإنجليزي لايل فوستر. واستمع بروس لنصيحة مواطنه فنسان كومباني مدرب بيرنلي بعدم توجيه الدعوة إلى فوستر بعد معاناته من مشاكل ذهنية.

وقال كومباني لمواطنه بروس الذي قاد الكاميرون إلى لقب كأس أمم أفريقيا 2017: "لا يستطيع لايل السفر حول العالم في هذه المرحلة وليس في وضع يسمح له بالانضمام إلى جنوب أفريقيا في "الكان".