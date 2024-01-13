كأس آسيا.. سوريا تقتنص التعادل من أوزبكستان

اقتنص المنتخب السوري التعادل دون أهداف من نظيره الأوزبكي، اليوم السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا لكرة القدم في قطر.

على ملعب جاسم بن حمد، جاءت المباراة متكافئة بين منتخبين يعتمدان على اللياقة البدنية العالية وعلى الرغم من الكر والفر لم يتمكن أي منهما في خلق فرص جيدة للتسجيل وكانت جميع المحاولات من مسافات بعيدة وطائشة من بينها كرة إبراهيم حصار التي جاورت المرمى الأوزبكي.

واستهل المنتخب الأوزبكي الشوط الثاني بقوة ومن أجمل هجمة في المباراة وصلت الكرة داخل المنطقة إلى أوتبك شوكوروف سددها رائعة بيسراه لامست القائم الأيسر (50).

وفي ظل تراجع لياقة المنتخب السوري، دانت السيطرة لأوزبكستان لكنه لم ينجح في ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف.

وقرر الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب سوريا الزج بالمهاجم المخضرم بخريبين منتصف الشوط الثاني بدلا من صباغ لمنح حيوية لخط المقدمة، لكن ذلك لم يغير في النتيجة.

وحصدت سوريا وأوزبكستان نقطة وحيدة في المجموعة التي تتصدرها أستراليا برصيد 3 نقاط، فيما تتذيل الهند بدون رصيد من النقاط.

وكان المنتخبان السوري والأوزبكي التقيا مرة واحدة في النهائيات الآسيوية وفازت سوريا 2-1 في نسخة الإمارات عام 1996.