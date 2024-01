شاهد.. تشلسي يحقق فوزه الثالث تواليا في البريميرليغ

حقق فريق تشلسي -السبت- فوزه الثالث تواليا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم لأول مرة هذا الموسم، أمام ضيفه فولهام 1-0 ضمن الجولة الـ21، وذلك بعد خسارته المحرجة في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة أمام ميدلزبره.

وسجّل الجناح الدولي الشاب كول بالمر (21 عاما) هدف الفوز لفريق غرب لندن من ركلة جزاء في الوقت البدل من الضائع للشوط الأول إثر عرقلة على رحيم سترلينغ (45+4).

ترجم ركلة الجزاء الخامسة هذا الموسم معيدا الفريق إلى سكة الفوز بعد خيبة الخسارة صفر -1 أمام ميدلزبره من المستوى الثاني الثلاثاء الماضي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

ورفع بالمر رصيده إلى 9 أهداف في 17 مباراة مع تشلسي الذي انضم إليه الصيف الماضي بنحو 50 مليون يورو من مانشستر سيتي حامل اللقب.

GOAL!!!

Cole Palmer nets his FIFTH penalty for Chelsea. That's 5 from 5 from him!

Cold.#beINPL #CFC pic.twitter.com/L5c7Od2FRd

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 13, 2024