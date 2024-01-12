الإصابات تضرب منتخب نيجيريا قبل كأس أمم أفريقيا

تسببت الإصابة في استبعاد عمر صادق مهاجم ريال سوسيداد الإسباني من تشكيلة "النسور الممتازة" في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة من السبت 13 يناير/كانون الثاني حتى 11 فبراير/شباط في ساحل العاج، بحسب ما أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم اليوم الجمعة.

وأكد الاتحاد النيجيري أن عمر (26 عاما) أصيب في ركبته خلال المباراة الدولية الودية التي خسرها المنتخب النيجيري أمام نظيره الغيني 0-2 الأحد.

وتمرّن اللاعب الذي سجّل هدفين وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 17 مباراة مع فريقه، بعيدا عن المجموعة في حصة تدريبية الثلاثاء.

وأوضح الاتحاد أنه تم استدعاء بول أونواتشو مهاجم طرابزون سبور التركي بدلاً منه.

وهذه الضربة الثالثة لنيجيريا الساعية إلى لقبها الرابع في العرس القاري، قبل بداية نسخة ساحل العاج بعد إصابة ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر سيتي الإنجليزي وفيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن الألماني مطلع الشهر الجاري.

واستُدعي الحسن يوسف لاعب وسط رويال أنتويرب البلجيكي وتيريم موفي مهاجم نيس الفرنسي لتعويضهما.

وخاض البديل الجديد أونواتشو (29 عاما) 15 مباراةً في الدوري التركي هذا الموسم، مسجلا 9 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة، وفي رصيده 19 مباراة دولية و3 أهداف.

وتلعب نيجيريا في المجموعة الأولى التي تضم ساحل العاج المضيفة وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.