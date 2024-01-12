شاهد.. قطر تفوز بثلاثية على لبنان في افتتاح كأس آسيا

فاز منتخب قطر حامل اللقب -صاحب الضيافة- على نظيره اللبناني 3-صفر في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ18 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير بلغ أكثر من 82 ألف مشجع.

وبعد حفل الافتتاح، أقيمت المباراة على ملعب لوسيل الذي استضاف النهائي التاريخي بين الأرجنتين بطلة العالم ووصيفتها فرنسا لكأس العالم 2022 في قطر.

سجل لمنتخب قطر أكرم عفيف في الدقيقتين 45 و97، والمعز علي في الدقيقة 56.

بدأت الإثارة مبكرا في المباراة وتحديدا في الدقيقة الخامسة عندما ألغى الحكم هدفا سجله المعز علي مهاجم قطر بداعي التسلل.

واستمرت السيطرة القطرية وحاول المعز علي مجددا لكن المدافع اللبناني أمسكه ليسقط على الأرض، ويطالب بركلة جزاء لكن الحكم قرر استئناف اللعب.

وفي الدقيقة الـ19 سدد المهدي علي مدافع قطر رأسية قوية أمسكها حارس لبنان مصطفى مطر، ورد المنتخب اللبناني بهجمة من الجهة اليمنى أنهاها حسن معتوق بتسديدة قوية تصدى لها ببراعة مشعل برشم حارس قطر.

وكرر حسين زين المحاولة اللبنانية بكرة قوية تصدى لها برشم في الدقيقة 25.

وبداية من الدقيقة الـ31 شن المنتخب القطري سلسلة هجمات متتالية بدأت بكرة عرضية من الجهة اليمنى حوّلها أكرم عفيف برأسه لتمر من فوق عارضة مرمى لبنان مباشرة.

وبعد 4 دقائق، رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للعنابي نتيجة لمس الكرة ذراع مدافع لبنان، وأيدت تقنية الفيديو المساعد قرار الحكم وسط اعتراضات لاعبي قطر.

ونجح أكرم عفيف في كسر الاستبسال الدفاعي اللبناني وترجم السيطرة القطرية بتسجيله هدف التقدم للعنابي بتسديدة قوية سكنت شباك لبنان على يسار الحارس في الدقيقة 45.

واستهل المنتخب اللبناني الشوط الثاني بسيطرة على الكرة في منتصف ملعب قطر، وقاد عدة هجمات أخطرها في الدقيقة الـ47 بهجمة من الجهة اليمنى حوّلها الدفاع القطري لركلة ركنية.

استعاد أصحاب الأرض السيطرة على الكرة بعد مرور 5 دقائق ومن هجمة منظمة من الجهة اليسرى في الدقيقة الـ56 مرر محمد وعد كرة عرضية متقنة أنهاها المعز علي بتعزيز التقدم القطري بضربة رأسية قوية سكنت شباك مرمى المنتخب اللبناني.

وفي الدقائق الأخيرة، استغل وليد شور هفوة دفاعية قطرية وخطف الكرة وسدد بقوة مرت بجوار القائم الأيمن، وكرر الهجوم اللبناني المحاولة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بضربة رأس قوية لكن في منتصف المرمى ليمسكها الحارس القطري بسهولة.

واستغل الهجوم القطري التقدم اللبناني لتقليص النتيجة وسجل أكرم عفيف الهدف الثالث للعنابي في الدقيقة الـ97.