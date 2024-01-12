برشلونة يواجه ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني
ضرب برشلونة موعدا مع غريمه التقليدي ريال مدريد، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، المقامة حاليا في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد فوزه على أوساسونا بهدفين نظيفين -الخميس- في الدور قبل النهائي من البطولة.
وسيلتقي برشلونة مع ريال مدريد في النهائي الذي سيقام يوم الأحد المقبل، حيث تأهل الأخير للمباراة النهائية بعد فوزه -الأربعاء- على أتليتكو مدريد 5-3 بعد شوطين إضافيين.
وستقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب "أول بارك" وهو الذي استضاف كذلك مباراتي الدور قبل النهائي.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الأول في الدقيقة 59، قبل أن يضيف الأمين جمال الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. وهو الهدف الأول للاعب ابن الـ16 ربيعا منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
هدددددف!⚽
ليفاندوفسكي يضع برشلونة في المقدمة في السوبر 🔥#برشلونة_اوساسونا#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/2DaIc8SmER
— SSC (@ssc_sports) January 11, 2024
هدددددف!⚽
لامين يضيف الهدف الثاني لبرشلونة ⚽️🔥#برشلونة_اوساسونا#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/sYRfCtkAmA
— SSC (@ssc_sports) January 11, 2024
ويلتقى الناديان في النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد أن تواجها الموسم الماضي في السعودية وفاز برشلونة بنتيجة 3-1.
ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالسوبر مع 14 لقبا، متقدما على ريال مدريد (12)، وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا (3)، وأتلتيكو مدريد (2).