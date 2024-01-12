بالكوفية والنشيد الفلسطيني.. غزة حاضرة في حفل افتتاح كأس آسيا

تضمّن حفل افتتاح بطولة كأس آسيا لكرة القدم -الجمعة- لفتة خاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث صعد قائد المنتخب الفلسطيني إلى المسرح لأداء قسم البطولة خلال العرض الرئيسي.

على ملعب لوسيل الذي يتسع لـ88 ألف متفرّج، وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية للدولة المضيفة مع لبنان، قدّم قائد قطر حسن الهيدوس نظيره الفلسطيني مصعب البطاط الذي أدى قسم البطولة. وجاء ذلك بعد عرض غنائي وراقص تم فيه استخدام جزء من النشيد الوطني الفلسطيني.

وصعد البطاط إلى المسرح بملابس منتخب بلاده وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية التقليدية، وأدى القسم نيابة عن جميع اللاعبين.

🇶🇦🇵🇸 الهيدوس يمنح كابتن فلسطين شرف تأدية قسم البطولة على هامش افتتاح كأس آسيا قطر 2023 ™ منح كابتن منتخب قطر حسن الهيدوس شرف تأدية قسم البطولة نيابة عن جميع اللاعبين، لكابتن منتخب فلسطين مصعب البطاط. 📦 اشترك الآن 👇

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وسيبدأ فريقه مشواره في كأس آسيا بمواجهة إيران الأحد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 23 ألفا و708 شهداء، و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.