شاهد.. رونالدو يتحدى ابنه في تسديد الركلات الحرة

بعد يومين من إظهار رونالدو جونيور لمهاراته الجيدة في التهديف من الكرة الثابتة، ردّ الأب كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي لكرة القدم على مهارة نجله بتسجيله هدفا بالطريقة ذاتها.

وأظهر رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (5 مرات) في مقطع فيديو نشره على حسابه على "إنستغرام" موهبته الفذة في تحويل الكرات الثابتة إلى أهداف.

في ملعب تدريب نادي النصر، حرص رونالدو (38 عاما) على الرد على محاولة نجله جونيور الناجحة، عبر تسديده ركلة حرة مباشرة من نفس المكان والمسافة البالغة حوالي 20 مترا وعدد المدافعين الوهميين.

ومن محاولة واحدة نجح "الدون" في وضع الكرة في الزاوية اليمنى العليا للمرمى وكان ذلك كافيا لإثارة فرحة الدولي البرتغالي، ووجه رسالة لنجله الشهير باسم "كريستاينهو" قائلا "كريس، شاهد وتعلم" قبل أن يحتفل بطريقته الشهيرة "سيو" وتعني "نعم".

Beautiful free kick from Cristiano Ronaldo's son, CR JR 🤩🤍 pic.twitter.com/9IFU673mi3 — Ido CR7 🇵🇹 (@IdoCr7) January 8, 2024

ويقدم النجم السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي مستويات مميزة في الدوري السعودي، إذ يتصدر حاليا قائمة الهدافين برصيد 20 هدفا، كما فاز بجائزة هداف العالم عام 2023 برصيد 55 هدفا، متفوقا على الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي برصيد (52 هدفا) لكليهما، والنرويجي إيرلينغ هالاند (50 هدفا).

يذكر أن رونالدو جونيور (13 عاما) يلعب حاليا في فريق براعم نادي النصر السعودي لكرة القدم.