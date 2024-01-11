يوم طلب غاري نيفيل من جيرارد الانضمام إلى مانشستر يونايتد

كشف غاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد عن رد فعل ستيفن جيرارد نجم ليفربول، عندما طلب منه الانضمام إلى "الشياطين الحمر" قبل 18 عاما وكيف كانت ردة فعله.

وقال نيفيل في تصريحات لبرنامج "ستيك تو فوتبول"عبر شبكة "سكاي سبورتس" "تلقيت تعليمات من السير أليكس فيرغسون (مدرب مانشستر يونايتد الأسبق) بضرورة إقناع جيرارد بالانتقال إلينا".

وأضاف "كنت موجودا مع جيرارد في معسكر منتخب إنجلترا استعدادا لبطولة يورو 2004، لقد ذهبت إليه وطلبت منه التوقيع إلى مانشستر يونايتد".

وختم "ذهبت لرؤية ستيفي في غرفته، وقد رفض ذلك بشكل قاطع وبسرعة كبيرة. قال إنه لن يخرج من ليفربول أبدا، وعائلته لن تخرج من ليفربول أبدا".

"You tapped up Stevie G?" 👀@GNev2 was once instructed by Sir Alex Ferguson to try and convince Steven Gerrard to sign for Manchester United! 🤯 — The Overlap (@WeAreTheOverlap) January 10, 2024

وكان جيرارد في ذلك الوقت يفكر في الانتقال إلى تشلسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وهو التحول الذي كان من شأنه مضاعفة راتبه.

وتراجع جيرارد في النهاية عن انتقال محتمل إلى تشلسي، بسبب الضغط الذي واجهته عائلته، بعد تلقي مكالمات هاتفية ورسائل تهديد، بالإضافة إلى الإساءات في الصحف والمواقع المحلية.

وخلال سنوات تألقه، حاولت أندية مثل: مانشستر يونايتد وريال مدريد وتشلسي إقناع جيرارد بالانضمام إليهم.

ويعدّ جيرارد أحد أهم اللاعبين في تاريخ ليفربول وسادس الهدافين التاريخيين للنادي، رغم أنه كان ينشط في وسط الملعب.

عُرف عن جيرارد أنه كان لاعبا مخلصا للريدز. حيث عاش الصعود والهبوط معهم، وبقي معهم عندما جاء كثيرون آخرون وغادروا.

وقد صرح ذات مرة قائلا "سيعني النجاح في ليفربول كثيرا مما قد يعنيه في أي ناد آخر".

وأضاف "لا تفهموني خطأ، ربما قد أفوز بالمزيد من الميداليات في مكان آخر، لكن إذا فزت بالدوري هنا، إلى جانب بضعة كؤوس أخرى، فهذا يعني أكثر بكثير من الفوز بـ7 أو 8 ألقاب في مكان آخر. يمكنني أن أشاركها مع عائلتي، ومع أنصار ليفربول لأنني كنت واحدا منهم طوال حياتي".

Why Steven Gerrard is better than Lampard and Scholes. A Thread pic.twitter.com/hzk88xPWrQ — 𝔹𝕠𝕓𝕓𝕪™ (@bobby_role) January 6, 2024

قضى أسطورة ليفربول معظم حياته المهنية في "أنفيلد" قبل مغادرته للانضمام إلى نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي في 2015.