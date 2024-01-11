هبوط اضطراري لطائرة منتخب غامبيا برحلته لكأس أفريقيا يثير الذعر

قال توم سينتفيت مدرب منتخب غامبيا إنه واللاعبون كانوا يخشون على حياتهم بعدما هبطت الطائرة التي كانت تقلهم لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اضطراريا، مما أخّر وصولهم إلى البطولة التي ستقام في ساحل العاج.

وسافر منتخب غامبيا من مدينة بانجول عاصمة البلاد أمس الأربعاء، في رحلة قصيرة إلى مدينة ياموسوكرو في ساحل العاج، حيث يلعب أول مباراتين له في دور المجموعات، لكن الطائرة عادت أدراجها بعد دقائق من الإقلاع بسبب نقص في الأكسجين.

وقال المدرب "لحسن حظنا، أدرك الطيار المشكلة وبعد 9 دقائق في الجو عاد أدراجه ليهبط من جديد، خلدنا إلى النوم جميعا".

ونشر سعيدي جانكو لاعب مانشستر يونايتد السابق -الذي يلعب حاليا مع يانغ بويز بيرن بطل سويسرا- تفاصيل ما حدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب عبر إنستغرام "بمجرد أن ركبنا الطائرة الصغيرة التي تم استئجارها، لاحظنا الحرارة الهائلة التي جعلتنا جميعا نتصبب عرقا. أكد لنا طاقم الطائرة أن مكيفات الهواء ستعمل بمجرد أن نكون في الجو".

وأضاف "امتزجت الحرارة غير الإنسانية مع نقص الأكسجين مما تسبب في صداع قوي لكثيرين ودوار شديد. وأكثر من ذلك بدأ الناس ينامون بعمق بعد دقائق من الإقلاع".

وتابع جانكو "وبينما كنا في الجو أصبح الوضع أسوأ، مما ترك الطيار دون أي خيار آخر سوى تفعيل الهبوط الاضطراري عائدا إلى مطار بانجول بعد 9 دقائق من الإقلاع. حدث الهبوط بنجاح، لولا ذلك لكانت العواقب ستصبح أسوأ بكثير".

وقال بيان لاتحاد غامبيا لكرة القدم إن التحقيقات الأولية أشارت إلى فقدان الضغط في المقصورة ونقص الأكسجين.

وتم التواصل مع شركة طيران ساحل العاج من أجل التعليق على الأمر اليوم، لكن لم يكن هناك أي رد. كما تم التواصل مع اتحاد كرة القدم، الذي لم يردّ كذلك.

وقال سينتفيت إن لاعبيه كانوا يعانون من الغثيان والصداع اليوم الخميس، لكنهم كانوا يستعدون للمغادرة في الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

ويلعب منتخب غامبيا مباراته الافتتاحية ضمن المجموعة الثالثة في ياموسوكرو يوم الاثنين المقبل ضد منتخب السنغال المدافع عن لقبه في البطولة.