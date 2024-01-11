رياضة|أوروبا

ليفربول يقلب الطاولة على فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

غاكبو محتفلا رفقة زملائه بإحرازه هدف التفوق لليفربول بمرمى فولهام (رويترز)
11/1/2024

فاز فريق ليفربول على ضيفه فولهام 2-1 مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وأنهى ليفربول الشوط الأول خاسرا أمام ضيفه اللندني بهدف سجله البرازيلي ويليان في الدقيقة 19.

وقلب ليفربول الطاولة على ضيفه في الشوط الثاني خلال أقل من 3 دقائق، حيث سجل كورتيس جونز هدف التعادل في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 71 سجل المهاجم الهولندي كودي غاكبو هدف الفوز لليفربول.

ويلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب الذي سيقام مساء الأربعاء المقبل، على ملعب "كرافين كوتيج" معقل فريق فولهام.

وكانت مباراة الذهاب الأولى في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية انتهى بفوز ميدلزبره على تشلسي 1-صفر أمس الثلاثاء.

ويلتقي فريقا تشلسي وميدلزبره مجددا في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج".

المصدر : وكالات