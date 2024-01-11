ليفربول يقلب الطاولة على فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

فاز فريق ليفربول على ضيفه فولهام 2-1 مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وأنهى ليفربول الشوط الأول خاسرا أمام ضيفه اللندني بهدف سجله البرازيلي ويليان في الدقيقة 19.

وقلب ليفربول الطاولة على ضيفه في الشوط الثاني خلال أقل من 3 دقائق، حيث سجل كورتيس جونز هدف التعادل في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 71 سجل المهاجم الهولندي كودي غاكبو هدف الفوز لليفربول.

هدف ليفربول الثاني في مرمى فولهام.. إنهاء رائع من جاكبو 🔴🔥pic.twitter.com/JqcCZkx2qH — EPL World (@EPLworld) January 10, 2024

ويلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب الذي سيقام مساء الأربعاء المقبل، على ملعب "كرافين كوتيج" معقل فريق فولهام.

وكانت مباراة الذهاب الأولى في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية انتهت بفوز ميدلزبره على تشلسي 1-صفر أمس الثلاثاء.

ويلتقي فريقا تشلسي وميدلزبره مجددا في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج".