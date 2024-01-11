كاف: 180 دولة ستبث مباريات كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إبرام اتفاقيات بث عالمية واسعة النطاق، مع حاملي حقوق البث التلفزيوني من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا يوم السبت المقبل في كوت ديفوار.

وأوضح (كاف) عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تضمنت حقوق إذاعة البطولة في عدد من الدول، مثل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا والبرتغال وبلدان شمال أوروبا والبرازيل.

وأضاف أن تلك الاتفاقيات ستؤدي إلى بث مباريات أمم أفريقيا في 180 دولة.

أسود الأطلس جاهزون بالاحتفالات ✅🇲🇦 من تنتظر رؤية احتفاله في كأس الأمم الإفريقية 2023؟ 🤔🏆@EnMaroc | #TotalEnergiesAFCON2023 | #أمم_إفريقيا_2023 pic.twitter.com/K7nBdE9a3j — CAF – عربي (@caf_online_AR) January 10, 2024

وأضاف البيان "ستؤدي الزيادة الكبيرة في الاستثمار المالي، من قبل أصحاب حقوق البث التلفزيوني من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى زيادة عالمية كبيرة في نسبة مشاهدة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار".

وتابع "ستزداد أيضا عائدات البث الإذاعي في كاف بشكل كبير وسيساعد ذلك في تطوير ونمو كرة القدم في القارة".

الفراعنة حضروا 👋🇪🇬 منتخب مصر يصل كوت ديفوار وعينه على الللقب الثامن في كأس الأمم الإفريقية 2023! 🔥@EgyptNT#TotalEnergiesAFCON2023 | #أمم_إفريقيا_2023pic.twitter.com/s72X93xznA — CAF – عربي (@caf_online_AR) January 10, 2024

من جانبه، قال باتريس موتسيبي رئيس كاف "من المعروف أن كرة القدم الأفريقية وبطولة كأس أمم أفريقيا، من بين أكثر المسابقات تنافسية وإثارة في كرة القدم العالمية".

وذكر موتسيبي "يسعدنا اتفاقيات البث العالمية الواسعة التي أبرمتها كاف مع أصحاب حقوق البث التلفزيوني، ونحن بصدد ضخ استثمارات ضخمة في كرة القدم للشباب، بما في ذلك كرة القدم في المدارس، والدوريات الاحترافية، وتكوين المدربين والحكام، بالإضافة إلى بناء وتحديث البنية التحتية لكرة القدم في أفريقيا".

وختم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقول "هذا يسهم بشكل كبير في جودة كرة القدم الأفريقية، كونها قادرة على المنافسة عالميا وتتمتع بالجودة مثل أفضل المنتخبات في العالم".